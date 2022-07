Latte, attenti al rischio pesticidi: ecco le marche più sicure

Occhio al latte che beviamo in quanto il rischio pesticidi è sempre dietro l’angolo. Proprio al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, ecco quali sono le marche più sicure.

Diversi i prodotti alimentari disponibili al supermercato in grado di attirare la nostra attenzione, come ad esempio il latte che in alcuni casi potrebbe contenere pesticidi. Fortunatamente, però, vi sono molte marche sicure, con rischio pesticidi pari allo zero. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

L’alimentazione ha senz’ombra di dubbio un ruolo importante nella nostra vita, in quanto ci consente di attingere alle sostanze nutritive ed energetiche necessarie per la nostra salute. Diversi sono i prodotti disponibili sugli scaffali dei supermercati, come ad esempio il latte che si rivela essere tra i più apprezzati e consumati.

Latte, attenti al rischio pesticidi, le marche più sicure: ecco di quali si tratta

Abbiamo già visto come sia importante prestare attenzione ai pesticidi nelle fragole e come fare per eliminarli e non correre rischi. Sempre in tale ambito, inoltre, si invita a prestare attenzione anche al rischio pesticidi nel latte. Una situazione, quest’ultima, che può verificarsi nel caso in cui gli allevatori decidano di somministrare agli animali del mangime contaminato da altre sostanze.

Proprio in tale ambito non possono passare inosservati i numeri di un recente studio della rivista Il Salvagente, in base ai quali su 56 tipi diversi di campione di latte, solo 21 sono risultati avere tutti i fattori a posto. Per gli altri 35, invece, è stata riscontrata la presenza di pesticidi e agenti chimici.

Quali sono, quindi, le marche di latte più sicure? Ebbene, tra queste si annoverano: Granarolo Latte Intero UTH; Selex alta qualità fresco; Sterilgarda Zymil alta digeribilità magro e Arborea latte intero UTH. Ma non solo, anche Sterilgarda latte parzialmente scremato UTH; Parmalat Bontà e linea parzialmente scremato UTH.