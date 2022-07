Jovanotti, quanto guadagna il Ragazzo fortunato della musica italiana: cifre da capogiro

Tra i cantanti più noti e apprezzati del mondo della musica, quanto guadagna Jovanotti? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Artista particolarmente apprezzato del mondo della musica italiana, sono in molti a chiedersi quanto guadagna Jovanotti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è senz’ombra di dubbio uno dei cantanti più famosi e apprezzati del mondo della musica italiana. Artefice di numerosi brani di successo, come ad esempio Ragazzo Fortunato e A te, è riuscito a costruirsi nel corso degli anni una carriera ricca di soddisfazioni.

Non crea stupore, quindi, il fatto che siano in molti a essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme quanto guadagna. Svelate le cifre che non ti aspetti.

Jovanotti, quanto guadagna il Ragazzo fortunato della musica italiana: patrimonio da urlo

Sentimentalmente legato da anni a Francesca Valiani, i due sono convolati a nozze nel 2008 e dalla loro storia d’amore è nata, il 13 dicembre 1998, la figlia Teresa. Tra gli artisti più noti e apprezzati del mondo della musica, non stupisce che siano in molti a chiedersi quanto abbia guadagnato il noto artista nel corso della sua lunga e proficua carriera.

Ebbene, come riportato da Money, sembra che Jovanotti abbia fatturato nel corso degli anni ben 56 milioni di euro. Con alle spalle ben 27 album, nove libri e diversi concerti, inoltre, Jovanotti ha anche aperto due società che si occupano di produzione discografiche e di spettacoli, che si chiamano Soleluna Srl e Yo Company Srl.

Ebbene, sempre come riportato da Money, le due società in questione avrebbero incassato rispettivamente 32,2 milioni di euro dal 1994 e 23 milioni di euro a partire dal 1995. Se poi si aggiunge che, a partire da Jovanotti fino ad arrivare a Soleluna e Jova Beach Party, ci sono circa 100 marchi registrati che ruotano attorno al suo nome, è facile intuire da dove derivano i suoi enormi guadagni.

Delle cifre indubbiamente da capogiro, per uno degli artisti più amati di sempre. Come già detto comunque, è bene sottolineare, si tratta solamente di stime e non sono disponibili informazioni certe in merito ai compensi di Jovanotti.