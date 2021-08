Moglie del noto cantante Jovanotti, ecco chi è e quanto guadagna Francesca Valiani. Svelate le cifre che non ti aspetti.

Finita al centro dell’attenzione della cronaca rosa nostrana per essere la moglie del noto artista Jovanotti, Francesca Valiani è stata in grado di costruirsi una carriera ricca di soddisfazioni. Non stupisce, quindi, che siano in molti a essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna.

Francesca Valiani: chi è, carriera

Nome: Francesca Valiani

Data di nascita: 11 giugno 1969

Luogo di nascita: Cortona, in provincia di Arezzo

Nata a Cortona l’11 giugno 1969, Francesca Valiani è del segno zodiacale dei Gemelli. Lontana dal mondo dello spettacolo, fa la fotografa. Nel 2012 ha pubblicato il libro Tutti i giorni, in cui ha raccolto gli scatti che raccontano della sua vita con Jovanotti, con quest’ultimo che ne ha curato la prefazione.

Anche il suo profilo Instagram vanta una lunga serie di scatti, tutti in formato “simil – Polaroid”, che ritraggono i viaggi con il marito Lorenzo e la figlia, ma anche i tour dell’artista e momenti famigliari.

Una passione, quella per il mondo della fotografia, che si è tradotta in una rubrica per il quotidiano La Stampa. Ma non solo, Francesca Valiani si occupa anche della società Soleluna srl, che si occupa di tutto quello che ruota attorno al brand Jovanotti, dall’organizzazione dei tour fino ad arrivare al merchandising online.

Francesca Valiani: vita privata, marito, figlia

Per quanto riguarda la vita privata, Francesca Valiani è sentimentalmente legata dal 1994 a Lorenzo Cherubini, ovvero Jovanotti. I due sono convolati a nozze nel 2008 e dalla loro storia d’amore è nata, il 13 dicembre 1998, la figlia Teresa.

A Vanity Fair, la moglie di Jovanotti ha raccontato qualche tempo fa un aneddoto: “Avevo 14 anni, lui metteva i dischi in una discoteca di Cortona. Mi venne a portare un biglietto per una serata in quel locale. I miei naturalmente non mi fecero andare, ma io quel biglietto lo conservai, senza nessun motivo, per anni dentro il portafoglio. Ce l’ho ancora“.

Francesca Valiani: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Francesca Valiani. Vista la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non indifferenti. A tal proposito interesserà sapere che, in base a quanto riportato da Milano Finanza nel 2019, la Soleluna srl, società partecipata al 90% dall’artista e al 10% dalla moglie Francesca Valiani, aveva chiuso il bilancio in utile di 961 mila euro, in aumento del 164% rispetto all’anno precedente.

Da non dimenticare, poi, i guadagni del marito Jovanotti che, stando ad alcune indiscrezioni disponibili sul web, arriverebbe a percepire fino a 750 mila euro in un anno. Come già detto, comunque, si tratta solo di stime e non sono disponibili informazioni in merito ai guadagni di Francesca Valiani e del marito Lorenzo Cherubini.

Francesca Valiani: Instagram

Francesca Valiani è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti con i suoi tantissimi follower.