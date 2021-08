Modella molto apprezzata, ecco quanto guadagna Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi.

Nota per aver calcato il palco dell’Ariston in qualità di co-conduttrice di Amadeus al Festival di Sanremo, Francesca Sofia Novello è una modella molto conosciuta e apprezzata. Finita al centro dell’attenzione della cronaca rosa nostrana per essere la fidanzata del campione di Moto GP Valentino Rossi, è stata in grado di costruirsi una carriera ricca di soddisfazioni. Non stupisce, quindi, che siano in molti a essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna.

Francesca Sofia Novello: chi è, altezza, carriera

Nome: Francesca Sofia Novello

Altezza: 178 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 13 ottobre 1993

Luogo di nascita: Arese (Milano)

Nata a Arese, in provincia di Milano, il 13 ottobre 1993, Francesca Sofia Novello è alta 178 cm ed è del segno zodiacale della Bilancia. Dopo aver frequentato il liceo scientifico si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza. Allo stesso tempo si è dedicata al mondo della moda, con il primo shooting svolto all’età di 16 anni.

Nel 2014 prende parte al programma di Italia 1 Chiambretti Supermarket. Fino al 2016 è stata una valletta del Leonard Racing Team di moto 3. Ma non solo, è anche stata una delle cosiddette “ombrelline” del Motomondiale. Grazie alla sua bellezza travolgente, quindi, è riuscita a dare il via ad una straordinaria carriera da modella.

Ha infatti prestato il suo volto per brand come Guess, Antonio Riva, Alfieri & St. John e molti altri. Nel 2020, inoltre, ha partecipato a Sanremo come una delle co-conduttrici, al fianco di Amadeus.

LEGGI ANCHE >>> Giovanna Civitillo, quanto guadagna la moglie di Amadeus? Patrimonio e stipendio

Francesca Sofia Novello: vita privata, ex, fidanzato, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Francesca Sofia Novello è sentimentalmente legata dal 2016 al campione di Moto GP Valentino Rossi. A proposito della loro storia d’amore, la stessa modella, nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Silvia Toffanin, a Verissimo, ha dichiarato: “Uscivamo tutti e due da una storia importante, quindi avevamo un anno sabbatico. Ci siamo conosciuti casualmente, ci hanno presentati degli amici, quindi non è stato un colpo di fulmine“.

Per poi aggiungere: “Ci siamo frequentati per un anno come due amici, poi abbiamo capito che stavamo bene insieme. E ci siamo fidanzati”. Alla domanda se vorrebbe diventare mamma, inoltre, ha risposto: “È un desiderio che fa parte dell’essere donna e io mi sento molto donna in questo senso, ho questo desiderio ma sono anche tanto giovane e c’è tempo“.

Francesca Sofia Novello: quanto guadagna e patrimonio

Come sovente accade quando si tratta di volti noti del mondo della moda, non è dato sapere con certezza quanto guadagni e a quanto ammonti il patrimonio di Francesca Sofia Novello. Vista la sua carriera, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A tal proposito ricordiamo che stando a quanto calcolato dal Bureau of Labor Statistics, un’unità del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti d’America, mediamente una modella riesce a guadagnare 48 mila dollari l’anno. I compensi, però, possono variare davvero moltissimo, tanto da arrivare a raggiungere, per le top model più famose, anche a 30,5 milioni di dollari.

Per quanto riguarda la sua partecipazione al Festival di Sanremo, inoltre, sembra abbia percepito un cachet pari a circa 20-25 mila euro. Come già detto, comunque, si tratta solo di indiscrezioni e non sono disponibili informazioni certe in merito.

LEGGI ANCHE >>> Valentino Rossi, addio alle moto: quanto ha guadagnato e cosa farà “da grande”

Francesca Sofia Novello: Instagram

Francesca Sofia Novello è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti della sua attività professionale con i suoi tanti follower.