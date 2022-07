Poste Italiane, arriva il concorso tanto atteso: in palio il regalo che tutti desiderano

Buone notizie in arrivo da Poste Italiane pronta ancora una volta a stupire tutti quanti con un concorso che mette in palio il regalo che tutti desiderano. Ecco di cosa si tratta.

Importanti novità in arrivo da parte di Poste Italiane che offre la possibilità di portare a casa il regalo che tutti desiderano. Ma di quale si tratta e come fare a partecipare al concorso in questione? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

I soldi non sono sinonimo e quantomeno garanzia di felicità. Allo stesso tempo non si può negare come si rivelino essere utili in molte circostanze, in quanto ci permettono di pagare i vari beni e servizi di nostro gradimento. Oltre ai tanti costi da dover sostenere, diversi sono anche gli strumenti di pagamento a nostra disposizione.

Proprio soffermandosi su quest’ultimi, si invita a prestare particolare attenzione alla carta Postepay Evolution. Poste Italiane, infatti, è pronta ancora una volta a stupire tutti quanti con un concorso che mette in palio il regalo che tutti desiderano. Ma di cosa si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Poste Italiane, in palio uno smartphone Samsung Galaxy S22 al giorno con Postepay Evolution: cosa c’è da sapere

Tra gli strumenti di pagamento più apprezzati e utilizzati, abbiamo già visto come, ogniqualvolta si utilizza una carta Postepay è bene prestare attenzione all’orario, in quanto vi sono alcuni momenti in cui non funziona.

Sempre soffermandosi in tale ambito, inoltre, interesserà sapere che giungono per molti buone notizie proprio da Poste Italiane, pronta ancora una volta a stupire tutti quanti con un concorso che mette in palio il regalo che tutti desiderano. Ma di cosa si tratta?

Ebbene, come si evince dallo stesso sito di Poste Italiane: “Dal 1 luglio 2022 al 31 luglio 2022 richiedi una Carta Postepay Evolution in uno degli oltre 12.000 Uffici Postali in tutta Italia e partecipa all’estrazione di un Samsung Galaxy S22 al giorno“. Già, è proprio così.

Grazie a Poste Italiane, infatti, chiunque decida di richiedere entro il 31 luglio una Carta Postepay Evolution partecipa all’estrazione di un bellissimo Samsung Galaxy S22 L’estrazione dei premi, ricordiamo, avrà luogo entro il 15 settembre.

Per poter partecipare al concorso in questione e cercare di portare a casa uno smartphone Samsung Galaxy S22, quindi, non bisogna fare altro che attivare una carta Postepay Evolution. In seguito ci si deve collegare alla pagina di Poste Italiane dedicata al concorso in questione, cliccare su “partecipa al concorso” e il gioco è fatto.