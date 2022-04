Occhio alla Postepay, in quanto in questi orari non funziona. Entriamo quindi nei dettagli per vedere di quali si tratta e tutto quello che c’è da sapere in merito.

Tra gli strumenti di pagamento più diffusi e utilizzati si annovera senz’ombra di dubbio la Postepay, attenti però all’orario di utilizzo.

Biglietti del cinema, spesa settimanale, ma anche bollette delle utenze domestiche, ricariche telefoniche e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tante le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio al fine di poter pagare i vari beni e servizi di nostro interesse.

Allo stesso tempo sono diversi gli strumenti di pagamento a nostra disposizione, tra cui la Postepay che si rivela essere tra le più apprezzate e utilizzate. Occhio però all’orario, in quanto vi sono alcuni momenti in cui non funziona. Ma per quale motivo e soprattutto quando? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Postepay, attenzione, in questi orari non funziona: tutto quello che c’è da sapere

Qualche tempo fa abbiamo avuto modo di vedere assieme se sia possibile o meno usare Postepay di Poste Italiane per sostituire un conto corrente. Oggi, invece, ci soffermeremo sugli orari di utilizzo. Questo in quanto può capitare, in alcuni determinati momenti, che il servizio risulti essere non disponibile. Ma per quale motivo e soprattutto quando?

Prima o poi può capitare a tutti i titolari di carta Postepay di voler accedere tramite app oppure prelevare o effettuare altri movimenti, senza però riuscire a concludere l’operazione. Una situazione che si verifica molto più spesso di quello che si possa pensare e per cui ci si imbatte, in genere, in messaggi come: “Servizio temporaneamente non disponibile“, oppure “Siamo spiacenti ma per motivi tecnici l’operazione non può essere momentaneamente eseguita“.

Ebbene, in base a quanto si evince proprio dal sito di Poste Italiane, per quanto riguarda alcuni servizi Postepay, “Il servizio è disponibile tutti i giorni, ad eccezione della fascia oraria 2.00 – 2.10. Il 2° giorno lavorativo della settimana il servizio non è disponibile dalle 2:00 alle 4:00“. Proprio durante la notte, quindi, è possibile riscontare spesso alcune difficoltà nel riuscire ad utilizzare la Postepay.

A differenza di quanto in molti possono pensare non si tratta di un malfunzionamento, bensì di una questione di natura tecnica. Essendo la notte l’orario in cui tali servizi vengono meno richiesti, infatti, Poste Italiane coglie l’occasione per effettuare degli aggiornamenti, oltre ad alcuni interventi di manutenzione. Quest’ultimi volti a garantire sempre servizi ottimali ai propri clienti.