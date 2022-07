Occhio all’Isee: bonus da 8500 euro per non pagare più le bollette

Buone notizie per molte famiglie che a breve potranno beneficiare di un importante bonus fino a 8500 euro grazie al quale poter contrastare il caro vita. Ecco chi ne ha diritto e come funziona.

Questo al fine di sostenere le persone maggiormente colpite dalla situazione. A tal proposito, quindi, interesserà sapere che giungono buone notizie per molte famiglie che a breve potranno beneficiare, a seconda del proprio Isee, di un importante bonus fino a 8500 euro grazie al quale poter contrastare il caro vita. Ma come funziona? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Caro vita, arriva il bonus da 8500 euro ma occhio all’Isee: tutto quello che c’è da sapere

Ebbene, bisogna sapere che si tratta del cosiddetto reddito energetico. Una misura indubbiamente importante, che permetterà a molti, addirittura, di azzerare le bollette. Entrando nei dettagli, bisogna sapere che tale misura garantisce 8.500 euro subito alle famiglie con un Isee fino a 20 mila euro.

Un aiuto economico indubbiamente importante, destinato a coloro che decidono di dotare la propria casa di pannelli solare. Il tutto compreso la posa in opera e le eventuali spese per la rimozione e lo smaltimento di eventuali strutture preesistenti. Al momento, bisogna sapere, il reddito energetico è disponibile solo nella regione Puglia.

Caro vita, arriva il bonus da 8500 euro ma occhio all’Isee: come funziona

In particolare, come si evince dal sito Politiche Energetiche della Regione Puglia, tale misura “prevede un contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 6.000,00 (IVA inclusa), per ciascun intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o solari termo-fotovoltaici o microeolici“.

Ma non solo, “Nel caso in cui i beneficiari siano condomini è previsto la possibilità di sistemi di accumulo. In questo caso il contributo massimo per l’acquisto, l’installazione di impianti di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili e l’immagazzinamento è pari a euro 8.500,00 (IVA inclusa)”.

Tante altre regioni, comunque, sono pronte a seguire la stessa linea della regione Puglia. A tal proposito, inoltre, interesserà sapere che ogni regione potrà fissare importi diversi dei contributi da erogare, così come il limite Isee da rispettare. Per questo motivo il consiglio è quello di rivolgersi, quando sarà disponibile, alla propria Regione di competenza in modo tale da poter ottenere maggior informazioni in merito.