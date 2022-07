WhatsApp, per leggere i messaggi non serve aprire l’applicazione: volete conoscere un semplice trucchetto?

Un semplice trucco per leggere i messaggi WhatsApp senza aprire l’applicazione. Scopriamo qual è la procedura da seguire.

Pronti a stupirvi con un nuovo trucchetto da imparare per utilizzare WhatsApp in maniera diversa ed evoluta?

L’app di messaggistica più utilizzata dagli italiani è WhatsApp. Comunicare è veloce, condividere richiede un paio di click e le funzionalità nascoste nell’applicazione sono numerose. Si possono ascoltare i messaggi vocali a velocità raddoppiata, si può spiare il partner, si può scoprire con chi si chatta di più, queste sono solo tre delle numerose possibilità per l’utente utilizzatore dell’applicazione. Ad ogni aggiornamento si scoprono trucchi e modalità d’uso differenti da quelle tradizionali. Ad esempio, sapevate che è possibile leggere i messaggi che arrivano in chat senza dover aprire l’app? Questo trucco può rivelarsi fondamentale quando si ha necessità di una lettura veloce o non si è nelle condizione di poter prendere il telefono e cliccare sull’icona di WhatsApp. Vediamo, allora, come metterlo in atto.

WhatsApp, come avviene la lettura veloce dei messaggi

Il numero di messaggi che arrivano in chat ogni giorno è elevato. Comunicazioni di lavoro, battute con gli amici, appuntamenti, foto e documenti, lo scambio di informazioni sull’app è continuo ma non sempre si ha la possibilità di leggere immediatamente la chat. Si potrebbero perdere, così, messaggi importanti che verrebbero successivamente sepolti dalla valanga di messaggi successivi.

Spesso si ha necessità, dunque, di conoscere il contenuto ma senza aprire l’app. Ebbene, questo desiderio è realizzabile. Il trucco richiede inizialmente l’apertura dell’applicazione per entrare nella chat reputata rilevante – quella di cui non si vuole perdere nemmeno un messaggio – e cliccare sui tre puntini presenti in alto a destra. Nel menù che si aprirà basterà cliccare su “Aggiungi collegamento” per creare un link sulla home del proprio smartphone facilmente riconoscibile tramite icona della chat. La comunicazione con la persona o il gruppo risulterà, così, più veloce e diretta senza passare per WhatsApp.

Chi può utilizzare il trucco?

La procedura può essere seguita sia dai possessori di un device Android che dai possessori di un dispositivo iOs. Il trucco, però, non si adatta alla versione web di WhatsApp né a quella desktop. Potete provare immediatamente questa funzionalità sconosciuta per procedere, poi, con nuove conoscenze. Sapevate, ad esempio, che è possibile inserire la musica nello stato? Una vera e propria libreria da cui scegliere il brano preferito non esiste ma un semplice trucco sì. Basterà far partire la musica su un’applicazione che permette la riproduzione tramite altoparlante e registrare lo stato premendo il cerchietto dopo essersi assicurati che l’audio sia al massimo.

In conclusione WhatsApp è un mondo da esplorare per conoscere ogni volta nuove funzionalità utili e semplificative.