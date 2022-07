Tessera sanitaria, cambia tutto lo sapevate? Cosa succede quando entriamo in farmacia

Occhio alle ultime novità inerenti la tessera sanitaria, con molti che si chiedono cosa succederà, ad esempio, adesso in farmacia o dal medico. Ecco cosa c’è da aspettarsi.

In un contesto particolarmente difficile come quello attuale ci si ritrova anche a dover fare i conti con delle importanti novità riguardanti la tessera sanitaria. Ma cosa sta succedendo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dagli impegni famigliari fino ad arrivare a quelli lavorativi, sono tante le cose da fare e che richiedono il nostro massimo interesse e tempo. Non crea stupore, pertanto, il fatto che prima o poi possa capitare a tutti di perdersi nei meandri burocratici, tanto da non rendersi conto del sopraggiungere di importanti cambiamenti.

Ne è un chiaro esempio la tessera sanitaria che proprio ultimamente ha portato con sé delle novità particolarmente importanti. Una situazione che non è passata inosservata, con molti che iniziano a chiedersi cosa c’è da aspettarsi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Tessera sanitaria, occhio ai cambiamenti in corso: tutto quello che c’è da sapere

Utile per accedere alle varie prestazioni del Servizio sanitario nazionale, abbiamo già avuto modo di vedere assieme che la tessera sanitaria presenta tantissime funzioni. Ebbene, proprio soffermandosi su quest’ultima bisogna sapere che di recente sono protagoniste di alcuni importanti cambiamenti a causa della cosiddetta crisi dei Microchip.

Come reso noto dallo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come riportato da Informazione Oggi, le tessere sanitarie di nuova emissione, già a partire dal 1° giugno scorso, potranno essere emesse senza microchip.

Una situazione che non passa di certo inosservata, con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ìche ha reso noto come “saranno prodotte nella versione Ts-Cns – la Carta nazionale dei servizi n.d.r – che comprende il microchip o in alternativa nella versione Ts semplice senza il componente elettronico”.

In entrambi i casi, viene sottolineato, “le Tessere di nuova emissione, le emissioni per scadenza e i duplicati continueranno ad avere sul retro del tesserino plastificato la Team, la Tessera europea di assicurazione di malattia“. Eccetto l’assenza del microchip, comunque, per il resto non cambia nulla, con i cittadini che riceveranno gratuitamente la propria tessera sanitaria direttamente a casa.