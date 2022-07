Pesce, attenzione a quello che mangiate: la (triste) verità che non ti aspetti

Occhio alla possibile presenza di mercurio quando mangiate il pesce, in quanto vi sono alcuni esemplari che ne contengono più di altri. Ecco di quali si tratta.

Ogniqualvolta si mangia qualcosa è bene prestare attenzione alle relative caratteristiche. Ne è un chiaro esempio il pesce, dove la presenza di mercurio ci porta a cambiare tipo di dieta. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Pasta, pizza, carne, pesce, dolci e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tante le pietanze in grado di deliziare i palati sia di grandi che di piccini, grazie a cui riusciamo ad imbandire la nostra tavola. Ognuno con caratteristiche proprie, inoltre, i vari alimenti sono in grado di fornirci le fonti nutritive ed energetiche necessarie per poter affrontare la vita di tutti i giorni.

Il consiglio in ogni caso è sempre quello di prestare la massima attenzione a cosa si mangia. Questo onde evitare di dover fare i conti con degli spiacevoli inconvenienti. Ne è un chiaro esempio il pesce, dove la possibile presenza di mercurio ci porta a cambiare il tipo di dieta. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Pesce, occhio alla possibile presenza di mercurio: tutto quello che c’è da sapere

L’alimentazione, come risaputo, riveste un ruolo particolarmente importante nella nostra vita. A tal proposito, qualche tempo fa, abbiamo visto quali sono gli alimenti che aiutano ad allontanare la tristezza. Oggi, invece, ci soffermeremo sul pesce e sulla possibile presenza di mercurio.

Ebbene, proprio la tossicità del mercurio presente nei pesci, in effetti, ci porta a cambiare la nostra dieta alimentare e a prediligere alcuni prodotti rispetto ad altri. In particolare il consiglio è quello di limitare il pesce crudo e di rivolgersi, per il relativo acquisto, solamente a commercianti seri e attenti.

Entrando nei dettagli, inoltre, bisogna sapere che vi sono alcuni pesci che presentano una quantità maggiore di mercurio rispetto ad altri. Una situazione, quest’ultima, influenzata anche dalla grandezza stessa del pesce. Generalmente, quindi, tonno rosso, pesce spada, cernia, anguilla sono tra le tipologie di pesce che ne contengono in quantità maggiore.

Ne consegue che è meglio optare per pesci piccoli come lo sgombro, le sardine, il branzino, la spigola, il salmone e alcuni molluschi come le ostriche che, invece, ne contengono di meno. Ma non solo, per finire interesserà sapere che gamberi, telline e pesce persico non contengono proprio mercurio.

Un aspetto, quest’ultimo, che non passa di certo inosservato e che ci porta inevitabilmente a prediligere alcuni prodotti alimentari rispetto ad altri. Questo a chiara dimostrazione di come sia sempre molto importante prestare attenzione a tutto ciò che mangiamo, onde evitare di dover fare i conti con spiacevoli inconvenienti.