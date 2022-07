Estate, l’autista può far scendere dal pullman un passeggero che “puzza troppo”? La risposta che non ti aspetti

L’autista può far scendere dal pullman un passeggero che “puzza troppo”? Ebbene, la risposta non è scontata.

Se tutto questo non bastasse, con l’arrivo dell’estate può capitare di imbattersi in situazioni imbarazzanti, come ad esempio un passeggero del pullman che non si è fatto la doccia prima di salire sul mezzo. Una situazione indubbiamente poco piacevole, con tanti che si chiedono se ad esempio l’autista può far scendere dal pullman il soggetto in questione. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Estate, l’autista può far scendere dal pullman un passeggero che “puzza troppo”? Ecco cosa c’è da sapere

Come stabilito dal regolamento affisso a bordo della maggior parte degli autobus, in effetti, ci sono delle norme da rispettare a bordo dei mezzi pubblici. Nel caso in cui queste non vengano rispettate, ecco che si può essere esclusi dal servizio in questione. Proprio per questo motivo sono in molti a chiedersi se il cattivo odore emanato da una persona rientri in queste casistiche.

Ebbene, le risposta è negativa. Se è pur vero che il cattivo odore può dare molto fastidio, infatti, dall’alto canto è facile intuire che non è un reato. Per questo motivo l’autista di un mezzo pubblico non può far scendere un passeggero dal mezzo solo perché non si è lavato.