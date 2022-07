Attenzione alla notifica improvvisa: vogliono rubare i nostri soldi

Il rischio è più che concreto, quello che potrebbe accadere ha davvero dell’incredibile. Messaggi, notifiche, massima attenzione.

Situazioni che mai e poi mai si potrebbe pensare di vivere. Condizioni alle quali non si è abituati e che in molti casi possono portare ad una serie di grattacapi non da poco. Il rischio è concreto, più che mai, il web, ormai in tante sue dinamiche può rappresentare un pericolo bello e buono per gli utenti. Per i cittadini insomma che ogni giorno si approcciano ad esso.

I metodi maggiormente utilizzati dai malintenzionati della rete sono bene o male sempre i soliti. Si passa per un sms o per una mail e si fa in modo che all’utente arrivi un messaggio di quelli che proprio non si possono evitare, almeno con lo sguardo. Tema centrale è una informazione che in qualche modo ci riguarda. Si passa dall’errore per quel che riguarda il nostro Spid, al momento quindi bloccato, al conto corrente da aggiornare, alla tessera bancomat da controllare perchè soggetta a chissà quale operazione di manutenzione.

Nella maggior parte dei casi, quindi l’utente attraverso il testo in questione viene spunto a cliccare sul link sempre presente in tali contenuti. In questo modo la potenziale vittima passerà ad un’altra pagina dove di fatto si consumerà la truffa, in base al soggetto utilizzato per il raggiro in questione. Di questi tempi c’è una truffa che sembra più di tutte circolare. Molte le vittime, numerosi i tentativi andati a vuoto per fortuna per la truffa del pacco postale.

Attenzione alla notifica improvvisa: ecco cosa utilizzano per imbrogliarci di continuo

Cosi come si diceva, tra le più diffuse ad oggi troviamo la truffa del pacco postale. Il contenuto del messaggio cosi come riportato è molto semplice. Si fa riferimento ad un pacco presumibilmente indirizzato a noi che però non si riesce a consegnare. Chiaramente ai più verrà magari in mente di non essere in attesa di alcun pacco. Altri invece potrebbero cadere nella rete e di fatto cascarci. In basso, cosi come descritto in precedenza un comando specifico per andare avanti nelle operazioni.

A quel punto cosi come testimoniato da numerose persone che hanno davvero creduto di dover ricevere un pacco, una pagina guiderà l’utente tra le operazioni da compiere per ricevere finalmente il pacco in realtà nemmeno atteso. Saranno richieste informazioni circa il proprio indirizzo, che potranno servire ai truffatori per altri raggiri, oppure addirittura le proprie credenziali bancarie per pagare magari le spese di spedizioni relative.

Massima attenzione insomma nei confronti di chi non fa altro che approfittare dell’ingenuità degli utenti in buona fede per raggirarli e provare a portargli via il massima. La verità è che una volta intrufolatesi nel vostro conto corrente queste persone potrebbero tranquillamente prosciugarlo nel giro di pochi minuti. Un rischio troppo forte per essere in qualche modo corso cosi come se nulla fosse. Massima allerta ed occhi sempre ben aperti nel tentativo di scovare con sempre maggiore frequenza i malintenzionati che con troppa disinvoltura infestano il web.