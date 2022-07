Anniversario Coca Cola, premi e festeggiamenti: la bibita al sapore di truffa

Quello che sta succedendo negli ultimi giorni ha davvero dell’incredibile. Il mondo del raggiro non conosce limite.

Quante volte le cronache ci raccontano di tentativi di raggiro, spesso riusciti che prevedono per l’appunto il riferimento a qualcosa che nemmeno avevamo mai considerato. L’impostazione classica della truffa del web prevede in qualche modo uno schema sempre abbastanza delineato. Oggi insomma, più che mai la situazione appare più che delicata.

Quello che ha riguardato nelle ultime settimane tantissimi utenti è davvero incredibile. Cosi come dicevamo in precedenza lo schema della truffa in questo caso resta in qualche modo lo stesso. Una situazione in cui al centro di tutto troviamo un messaggio che ha il compito di catturare l’attenzione di chi legge, veicolato in genere tramite mail o sms. Quel contenuto deve possedere tutte le specifiche qualità che in questi casi occorrono.

L’ultimo di questi casi, per l’appunto, in ordine di tempo riguarda però un altro canale negli ultimi anni molto diffuso, parliamo di WhatsApp. In questo caso, certo, quello che è emerge è il ruolo centrale di quelle che diventano vere e proprie catene, di quel contesto anomalo, bizzarro che fa sembrare vera paradossalmente qualsiasi cosa. Li, proprio li la truffa si annida e costruisce le basi per colpire gli utenti più ingenui, quelli che proprio non pensano che tutto ciò possa accadere davvero.

L’anniversario, il premio, i festeggiamenti: ecco quello che si sono inventati

Cosi come anticipato nella maggior parte dei casi tutto parte da un contenuto accattivante che riesca in qualche modo ad entrare nella testa dell’utente, del cittadino che insomma va a leggerlo. In questo caso si diceva, al centro di tutto c’è un messaggio WhatsApp. L’occasione? Qualcosa che forse nn avremmo mai immaginato di considerare. I festeggiamenti per il 130esimo anno della Coca Cola. Gli esperti del settore, ma non solo loro hanno subito chiarito la faccenda: “Non aprite quel messaggio, è una truffa bella e buona”.

La prima cosa che dovrebbe far dubitare è per l’appunto la data che si starebbe celebrano, ma questo effettivamente non possono notarlo proprio tutti. La Coca cola è infatti nata nel 1886, stiamo parlando quindi di 136 anni fa. Il primo riferimento è dunque saltato, niente festeggiamenti per i 130 anni. Tutto abbastanza significativo insomma, tutto abbastanza leggibile. Il premio per i festeggiamenti relativi all’anniversario della bibita. Un link letteralmente immancabile.

La truffa è insomma tutta li con i suoi schemi consolidati, pronta a seguire in qualche modo quei canoni che conosciamo bene, più che bene. Migliaia di utenti sono pronti a cascarci qualora la cosa dovesse in qualche modo avvicinarsi a loro. Pronti a farsi colpire perchè è certo che da quel link si arrivi a qualche scenario per niente inatteso. Sottrazione di informazioni personali o addirittura soldi. Tutto è possibile in certi contesti. A tutto arriva chi sceglie di percorrere queste strade, però dall’altra parte, da quella del raggiro. Niente di certo, niente di sicuro, soltanto tanti dubbi e la paura che molto possa esserci portato via. Occhi aperti insomma e tanta attenzione in certi casi. La truffa sempre più spesso è padrona del web.