Conto corrente, il segreto che non tutti conoscono: fa risparmiare soldi

Uno degli strumenti assolutamente essenziali di questi tempi. Ormai è impossibile farne a meno da un po’ di anni.

Gli ultimi tempi sono da considerare a tutti gli effetti tra i più difficili da gestire per i cittadini praticamente di ogni parte del mondo. La pandemia, la guerra che in Europa sta ormai condizionando ogni aspetto della vita quotidiana ci mettono di fronte a condizioni che mai avremmo probabilmente immaginato di dover vivere. Ogni possibile operazione di risparmio, oggi sarebbe insomma più che lecita.

Le spese che mensilmente comporta la gestione di un conto corrente non sono affatto da sottovalutare. Questo per quanto riguarda i prodotti finanziari di istituti di credito in un certo senso, fisici, parliamo quindi delle vecchie banche, non delle nuove realtà che il web è capace di proporci con estrema frequenza. In quel caso le spese di gestione del conto spesso sono davvero alte, possono arrivare ad esempio anche a 100 euro all’anno.

Dall’altra parte, invece considerando quelle che possono essere definite a tutti gli effetti banche on line abbiamo spesso la situazione inversa, zero spese se si risponde a determinate caratteristiche, ad esempio la possibilità di farsi accreditare il proprio stipendio. Nelle famiglie italiane, insomma, le spese per la gestione di un conto corrente rappresentano di certo una voce da non sottovalutare, soprattutto di questi tempi.

Conto corrente, il segreto che non tutti conoscono: il trucco che non ti aspetti per risparmiare

Secondo molti, l’approccio da seguire per quelle che sono le entrate e le uscite mensili di una famiglia media, parliamo quindi di vera e propria gestione dovrebbe avere oggi una impronta prettamente aziendale. Stimare le uscite fisse, utenze, rette scolastiche e quant’altro, considerare quindi le entrate e provare a gestire per l’appunto tutto nel modo migliore possibile, senza rischiare dunque di ritrovarsi in qualche modo esposti a rischi eventuali.

In questo caso il consiglio che molti esperti danno è quello di utilizzare un secondo conto corrente per quanto riguarda la gestione complessiva delle proprie finanze. Tra i vantaggi ipotizzati c’è quello della sicurezza, dividere insomma i propri soldi comporterebbe la possibilità di non disporre di tutti i propri risparmi su un solo prodotto finanziario. In caso di furto, truffa e quant’altro insomma non si rischierebbe di perdere tutto.

Accreditando cosi come nell’esempio portato in precedenza il proprio stipendio su un conto on line nella maggior parte dei casi si andrebbero a dimezzare le spese di gestione in quanto del tutto nulle nel secondo ipotetico caso. In questo modo inoltre si andrebbero anche ad aggirare alcuni aspetti che regolano proprio il settore finanziario in merito ad eventuali ulteriori commissioni e tasse da pagare.

Un esempio? Con due conti correnti si andrebbe ad evitare il raggiungimento ad esempio di una media annua, in quanto a giacenza di 5mila euro. In questo caso, quindi, di andrebbe a risparmiare l’imposta di bollo annuale di 34,20 euro. Anche in presenza di un conto cointestato in famiglia, la presenza di un secondo conto porterebbe ad una serie di vantaggi indiscutibili. Il segreto insomma, il trucco da mettere in pratica è proprio questo, doppio conto corrente e maggiore serenità di gestione, è proprio il caso di dirlo.