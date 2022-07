Chiara Ferragni, quanto guadagnerà al Festival di Sanremo: cachet stratosferico

Chiara Ferragni affiancherà Amadeus nel corso della prossima edizione del Festival di Sanremo. Svelate le cifre stratosferiche del suo cachet.

Primo co – conduttrice ufficiale dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo, sono in molti ad essere curiosi di sapere quanto guadagnerà Chiara Ferragni. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Manca ancora un bel po’ alla prossima edizione del Festival di Sanremo, eppure la nota kermesse canora inizia già a far parlare di sé. Si tratta, d’altronde, di un programma in grado di attirare da sempre l’interesse di una grande fetta di pubblico, che ogni anno non vede l’ora di ascoltare i brani dei cantanti in gara.

Ma non solo, a destare particolare interesse sono anche i vari volti noti del mondo dello spettacolo che salgono sul palco dell’Ariston, riuscendo così a dar vita ad un evento davvero unico nel suo genere. Proprio per questo motivo, quindi, non stupisce che abbia destato molta curiosità la notizia inerente la presenza di Chiara Ferragni in veste di co – conduttrice.

Proprio la moglie di Fedez, infatti, affiancherà Amadeus in occasione della prima e ultima serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Ma quanto guadagnerà? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Chiara Ferragni, quanto guadagnerà al Festival di Sanremo? Ecco cosa c’è da sapere

“Felicissimo di aprire e chiudere la 73esima edizione del Festival di Sanremo con Chiara Ferragni“, ha scritto Amadeus su Instagram qualche giorno fa. Proprio la moglie di Fedez, infatti, come già detto, affiancherà Amadeus in occasione della prima e ultima serata della prossima edizione della nota kermesse canora.

Una notizia che non è passata di certo inosservata, con molti che hanno iniziato a chiedersi a quanto ammonterà il cachet della nota influencer per prendere parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Ebbene, in base alle prime indiscrezioni in merito, così come si evince dal settimanale Diva e Donna, sembra che Chiara Ferragni guadagnerà circa 100 mila euro.

Delle cifre da capogiro, con la nota influencer che percepirebbe, quindi, un cachet più alto rispetto a quelli percepiti nel corso dell’ultima edizione ad esempio da Sabrina Ferilli e Checco Zalone. Come già detto, comunque, si tratta solo di indiscrezioni e non sono disponibili informazioni certe in merito, così come non sono giunte conferme da parte dei diretti interessati.