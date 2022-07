Bancomat, la nuova tecnica che fa impazzire i cittadini: cosi ci rubano i soldi

I malintenzionati italiani, e non solo loro, si sa sono sempre alla ricerca di nuove tecniche per frodare le proprie vittime.

Le cronache quotidiane ci mettono spesso di fronte a vicende che hanno dell’incredibile. Storie letteralmente incredibili che hanno il poter di far ricredere su quelli che sono i veri rischi che corrono coloro che periodicamente, ad esempio si recano al bancomat per effettuare operazioni di qualsiasi genere. Ecco nel concreto quello che sta accadendo.

In merito alle truffe legate agli sportelli bancomat, nell’ultimo periodo abbiamo letteralmente letto qualsiasi cosa. Le cronache quotidiane spesso ci raccontano di episodi realisticamente surreali, che gioco di parole permettendo, ci fano rendere conto di quanto spesso sia assurdo ciò che accade all’esterno delle filiali bancarie e non solo. Cittadini frodati cosi, alla luce del sole, grazie a tecniche elaborate e condite da una buona dose di mestiere.

Nella maggior parte dei casi il ritornello che puntualmente si ripete vede la vittima di turno identificata tempo prima. Un susseguirsi di dinamiche indotte dagli stessi malintenzionati, spesso presenti in più unità fa in modo che la stessa vittima si ritrovi in un certo senso stretta nella morsa della truffa, incapacitata dal venirne fuori. Quello che bisogna fare nella maggior parte delle situazioni è semplicemente non fidarsi. Facile, molto facile a parole.

La nuova tecnica che fa impazzire i cittadini: ecco in cosa consiste la nuova truffa

La truffa che nelle ultime settimane sta letteralmente spopolando nel nostro paese è stata ribattezzata dagli esperti del settore “truffa del lama”. L’ultimo caso di questo particolare tipo di raggiro arriva da Trieste, vittima una anziana donna vittima di criminali senza scrupoli. La dinamica del raggiro è molto chiara. La donna intenta a prelevare denaro da uno sportello bancomat ha visto accadere davanti ai suoi occhi qualcosa di letteralmente surreale.

Un ragazzo, alle sue spalle ha sputato contro lo schermo del bancomat nel momento in cui i contanti stavano per venire fuori. La donna istintivamente si è allontanata dallo stesso strumento e proprio in quel momento una complice ha portato via il denaro selezionato dalla stessa operazione in corso. Il tipo di raggiro in questione avrebbe coinvolto una decina di vittime, autori del raggiro sempre la stessa coppia. Riconosciuta dalle telecamere di sorveglianza di uno degli istituti finanziari una giovane ragazza è stata fermata dalle forze dell’ordine.

La ragazza fermata, 18enne di origini rumene è risultata tra l’altro incinta è stata arrestata dai carabinieri di Villa Opicina, impegnati in una operazione di controllo retrovalico insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Aurisina e ai Carabinieri della Stazione di Basovizza. La giovane donna è trattenuta al momento presso uni istituto di pena per minori. La truffa a questo punto collaudatissima, definita “del lama” per la caratteristica dello sputo contro lo sportello bancomat ha insomma fatto più vittime del previsto.

Si spera ora che non ci siano altri malintenzionati disposti a seguire l’esempio della coppia. Non c’è pace insomma per i cittadini italiani sempre a rischio truffa, sulla rete oppure nella vita reale. Il mondo del raggiro è sempre alla ricerca di nuove soluzioni, spesso, purtroppo per i cittadini, vincenti. Oggi questo tipo di truffa è stato di fatto sventato, ma domani? Cosa succederà nel nostro paese, quali rischi vivranno concretamente i nostri concittadini?