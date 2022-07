Andrea Giambruno, che lavoro fa e quanto guadagna il compagno di Giorgia Meloni

Noto giornalista e autore televisivo, ecco quanto guadagna Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni.

Autore televisivo e giornalista, Andrea Giambruno è anche il compagno della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Autore di numerosi programmi di successo, sono in molti a essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna.

Andrea Giambruno: chi è, carriera

Nato a Milano nel 1981, Andrea Giambruno è un noto giornalista e autore televisivo. Ha conseguito la laurea in Filosofia, per poi intraprendere una carriera nel mondo della televisione. Vanta, infatti, una lunga carriera come autore televisivo per Mediaset e MTV.

Un curriculum indubbiamente importante, quello di Andrea Giambruno, che nel corso della sua carriera ha lavorato per alcuni programmi di successo di Rete 4 e Canale 5. Tra questi si annoverano Quinta Colonna, condotto da Paolo Del Debbio, ma anche Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia. Volto di Tgcom 24, il 14 settembre 2020 è approdato su Italia 1 come conduttore di Studio Aperto.

Andrea Giambruno: vita privata, figlia, compagna

Particolarmente riservato, della vita privata di Andrea Giambruno si sa davvero ben poco. Dal 2013 è sentimentalmente legato alla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Dalla loro storia d’amore è nata nel 2016 la figlia Ginevra.

Per quanto riguarda l’inizio della loro relazione, sembra che i due si siano conosciuti dietro le quinte del programma televisivo Quinto Colonna, di cui Giambruno era autore. Lo stesso giornalista, in un’intervista rilasciata a Libero qualche tempo fa ha dichiarato: “È stato un colpo di fulmine. Una sera è arrivata da Del Debbio dopo una giornata di comizi e aveva fame. La sua portavoce ha tirato fuori dalla borsa una banana ma dopo due morsi Giorgia è stata chiamata in scena, così me l’ha mollata in mano, scambiandomi per un assistente. Per me quella banana vale più di quella di Cattelan venduta a 120mila euro. Mi ha chiamato poi lei, ma non è stato casuale, ci ho dovuto lavorare, come sempre con Giorgia“.

La coppia, almeno per il momento, non è convolata a nozze e a tal proposito la stessa Giorgia Meloni, nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, ha dichiarato: “Lui non soffre per il ruolo politico che ricopro. L’amore ha senso se riesci a fare squadra. Non parliamo di matrimonio, anche se credo nei suoi principi. È come se le cose fossero già in equilibrio“.

Andrea Giambruno: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Andrea Giambruno. Vista la sua carriera, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

Per farsi un’idea dei guadagni, ad esempio, interesserà sapere che in genere, stando ad alcune stime, un autore può guadagnare da 1.200 euro al mese fino ad arrivare a toccare anche i 120 mila euro a trasmissione. In quest’ultimo caso, ovviamente, si tratta di trasmissioni autorevoli a livello nazionale. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono mai trapelate informazioni in merito ai guadagni del compagno di Giorgia Meloni.

Andrea Giambruno: Instagram e Facebook

Particolarmente riservato, Andrea Giambruno sembra non amare particolarmente i social. Non si trovano, infatti, account a suo nome, né su Instagram né su Facebook.