Lo strumento dei sogni, tutti ne vogliono uno: ecco cosa può fare

Tecnologia allo stato puro, la possibilità di starsene comodi in poltrona mentre il nostro oggetto magico fa cose.

Gli ultimi anni hanno dimostrato quanto la tecnologia in certi casi sia pronta a compiere veri e propri passi da gigante. Le strumentazioni delle quali oggi disponiamo fanno in modo che la nostra vita sia qualcosa del tutto inimmaginata soltanto pochi anni prima. In alcuni casi, certo, la situazione potrebbe addirittura sfuggire di mano, tanta è l’incidenza di certi strumenti.

Uno dei servizi, degli strumenti che negli ultimi anni hanno letteralmente preso la scena e cresciuti sempre di più in quanto a funzionalità e quindi ad opzioni praticabili dagli stessi utenti è sicuramente Alexa. Parliamo di un dispositivo che consente di mettere in campo una serie di comandi vocali che teoricamente possono portarci in pratica da qualsiasi parte. Dalla ricerca di musica, a quella di una ricetta di cucina oppure alla richiesta delle previsioni del tempo.

Ma non è tutto, lo strumento in questione può essere associato ad esempio alle luci di casa, alla tv ed a tantissimi altri dispositivi presenti in casa nostra. Parliamo insomma di una nuova tecnologia capace di portarci in angoli assolutamente inesplorati del futuro. Speso nemmeno siamo del tutto consapevoli di quali siano le potenzialità di un determinato strumento. Il tutto, spesso arriva man mano con la pratica e soprattutto con la conoscenza graduale delle stesse specifiche funzionalità.

Lo strumento dei sogni, tutti ne vogliono uno: ecco cosa si può fare oggi con Alexa

Tra le vare funzionalità magari non conosciamo quella che ci consente di personalizzare al massimo lo stesso dispositivo. Parliamo ad esempio della concreta condizione di trasformare Alexa nel nostro smartphone, il tutto con un apposito widget da scaricare. Successivamente ci sarà soltanto bisogno di associare lo strumento al nostro smartphone ricercandolo e da quel momento utilizzare l’Echo come vero e proprio smartphone.

Il tutto inoltre avrà una doppia funzione si potrà infatti utilizzare Alexa attraverso il nostro smartphone e di conseguenza andare ad utilizzare quelle funzioni che più che mai si rendono necessarie, per cosi dire utilizzando determinati supporti. Chiedere ad Alexa di sintonizzare una specifica stazione radio, chiedergli magari una ricetta che possa ben sposarsi con l’estate oppure magari quali sono le previsioni del tempo previste.

Una delle possibili funzioni future di Alexa secondo molti potrebbe essere quella di riprodurre fedelmente le voci di persone defunte. Ci troviamo di fronte a qualcosa di assolutamente eccezionale. Ad Alexa infatti basterà ascoltare pochi secondi della voce di una persona anche defunta per riprodurla fedelmente. Qualcosa di macabro secondo molti, qualcosa della quale si ignora il senso secondo altri. Il rischio secondo altri ancora potrebbe essere quello di utilizzare Alexa con le sue specifiche voci per compiere truffe.

Una situazione che insomma appare quasi illeggibile talmente a volte paradossale. Le voci dei defunti, le possibili truffe, qualcosa che cosi come anticipato, potrebbe non avere senso alcuno ed invece in questa specifica situazione il senso c’è ed è anche bello consistente. La tecnologia che invece di supportare arreca danno, qualcosa che vale la trama di un film horror. Alexa è il futuro, certo, ma come sarà davvero il nostro futuro.