Gratta e vinci, una giornata come le altre, poi… “Sensazione incredibile”

Una giornata come le altre, almeno all’apparenza cosi poteva apparire. Tutto poi è cambiato, con improvvisi sconvolgimenti.

Al giorno d’oggi sappiamo benissimo quando i cittadini spesso di diano al gioco per provare in qualche modo a dare una svolta a situazioni che di certo non appaiono floride e ricche di speranza. Nella maggior parte dei casi proprio questa si esaurisce ed allora il peggio è praticamente dietro l’angolo. Spesso però, la fortuna decide di bussare alla porta giusta.

Un giorno come gli altri, si diceva, nella contea di Clinton, in Michigan, Stati Uniti. Il fortunato protagonista della vicenda in questione, un cittadino del luogo, che con la sua storia ha fatto praticamente il giro di tutto lo stato è un quarantenne che ogni tanto si concede il gusto di un biglietto Gratta e vinci. Quelli che insomma in pochi secondi possono dirti se la tua vita possa o meno cambiare dal giorno successivo. I miracoli, se questi possono essere considerati tali, a volte accadono.

Il gioco in questione fa parte del concorso istantaneo 20X Cashword della Michigan Lottery. Il premio in questione per il fortunato quarantenne che non da subito ha potuto comprendere cosa gli stesse accadendo è stato di 1 milione di dollari. Il protagonista di questa incredibile storia ha preferito rimanere anonimo ma ha dichiarato di aver acquistato il biglietto vincente presso i J&H Family Stores, situati al 917 di East Main Street a Owosso. Owosso si trova a circa 30 miglia a ovest di Flint.

Gratta e vinci, il colpo milionario gli cambia la vita: tutto è iniziato nel peggiore dei modi

“Stavo avendo una brutta giornata, quindi ho lasciato il lavoro presto e mi sono fermato per acquistare un biglietto della lotteria mentre tornavo a casa.” Questo quanto dichiarato dal fortunato giocatore, che ha poi proseguito: “Quando ho grattato il biglietto e ho visto che avevo vinto 1 milione di dollari, tutto ciò che potevo pensare era che non c’era modo che quello che mi stava succedendo fosse reale”.

Il biglietto consegnato al negozio per la scannerizzazione di controllo e l’iniziale incertezza, poi la scansione con l’app della lotteria di stato e la notizia incredibile, aveva vinto 1 milione di dollari. L’uomo ha scelto per il suo premio la cifra forfettaria di 634mila dollari prevista come alternativa ai 30 pagamenti inizialmente previsti periodicamente. Oggi il suo obiettivo è quello di mettere a posto i conti e di acquistare un nuovo camion per il suo lavoro.

Più di 75 milioni di dollari, fino a questo momento vinti dai cittadini giocando a 20X Cashword lanciato a giugno 2021. Un biglietto da 20 dollari offre la possibilità di vincere un premio che va dai 20 dollari fino ad 1 milione di dollari. Al momento restano da vincere più di 21 milioni di dollari di premi. Tra questi uno dei primi premi da 1 milione di dollari e ben 25 premi da 5.000 dollari, oltre a 233 premi da 1.000 dollari. Nel corso del solo anno 2021, i giocatori della lotteria in questione hanno vinto la bellezza di 1,8 miliardi di dollari. Davvero niente male considerando la situazione di forte crisi che ormai riguarda ogni angolo del pianeta.