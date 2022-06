Lotteria degli scontrini, la rivoluzione è alle porte: niente più attese

In principio fu una iniziativa nata per tamponare in maniera del tutto decisa la dilagante evasione fiscale nel paese.

Una iniziativa che dallo scorso anno riesce a coinvolgere sempre più persone stuzzicate dall’idea di poter conquistare un inaspettato premio cosi, all’improvviso, senza nemmeno dover faticare più di tanto. Niente scelte infatti, niente riflessioni, grattate a destra e manca, niente di niente. Semplicemente fare shopping, acquistare prodotti che occorrono per il nostro quotidiano e non, tutto qui.

La Lotteria degli scontrini nasce per un motivo molto semplice. Introdotta insieme al cashback di Stato, il motivo principale che vede esordire queste due iniziative è certamente quello di combattere l’evasione fiscale. In che modo? Andando a stimolare l’utilizzo di forme di pagamento non utilizzate in maniera tanto frequente. Carta di credito o bancomat insomma con la possibilità di ricevere subito delle agevolazioni o addirittura un premio quantificabile in molte decine di migliaia di euro. Fine nemmeno poi tanto nascosto, dunque, impedire ai cittadini di utilizzare sempre e solo denaro contante.

Per quel che riguarda la Lotteria degli scontrini il discorso è molto semplice. Si aderisce di fatto all’iniziativa iscrivendosi al sito web indicato. Da quel momento alla nostra persona corrisponderà un codice. Per ogni acquisto effettuato, pagando ovviamente con carta di credito o bancomat in qualsiasi negozio, lo scontrino relativo sarà associato al codice in questione. Estrazioni periodiche decreteranno poi un vincitore che si aggiudicherà i vari premi assegnati per l’appunto periodicamente e dalla diversa entità. Premi inoltre anche per i relativi esercenti.

Lotteria degli scontrini, la rivoluzione è alle porte: le prossime vincite saranno istantanee

Negli ultimi tempi però si sta discutendo circa una sostanziale modifica della natura stessa della lotteria. Non più estrazioni periodiche ma premi istantanei. La novità era attesa ormai da un bel po’ di tempo. La conferma è arrivata grazie ad un emendamento approvato collegato al decreto legge Pnrr. La modifica in questione della misura porta la firma in questo casi di un gruppo di senatori della Legaa, che in commissione Istruzione e Affari sono riusciti a farne applicare le modifiche.

Carlo Bonomi, presidente di Confindustria a tal proposito ha cosi dichiarato: “Francamente rimango basito. Non si può infilare un emendamento del genere, quando si parla del futuro del Paese. Se il problema è l’evasione, colpiamola, ma veramente: sappiamo i settori, sappiamo tutto, ma non si interviene”. A questo punto insomma la lotteria diventa istantanea, anche se non sono ancora chiare le modalità di partecipazione e di vero e proprio svolgimento del gioco”.

Una iniziativa che dunque ha il doppio obiettivo di sostenere da una parte la lotta all’evasione fiscale e dall’altra fare in modo che i cittadini possano attraverso un semplice acquisto avere la possibilità di aggiudicarsi un premio inaspettato e soprattutto di quelli che danno una grossa mano in un momento tanto particolare per il nostro paese. Il Governo insomma modifica l’iniziativa e fa in modo che il tutto si svolga in pochi secondi. Niente più attese, niente più estrazioni. Tutto avverrà al momento, tutto si consumerà in pochi intensissimi attimi.