Bonus 200 euro in arrivo sul reddito di cittadinanza: la data da segnare

Anche molti percettori del reddito di cittadinanza potranno beneficiare a breve dell’erogazione del tanto atteso bonus 200 euro una tantum introdotto dal governo Draghi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Sono sempre più le famiglie che riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire ad arrivare alla fine del mese. Proprio per questo motivo non stupisce che siano in tanti ad attendere con impazienza il bonus 200 euro una tantum introdotto dal governo a guida Draghi con il Decreto Aiuti. A tal proposito abbiamo già visto come siano in molti a chiedersi se hanno diritto a tale misura sia la moglie che il marito oppure solamente uno dei due.

Bonus 200 euro in arrivo per i percettori del reddito di cittadinanza: tutto quello che c’è da sapere

Ebbene, come si evince dalla circolare numero 73 del 24 giugno 2022 dell’Istituto Nazionale della Previdenza sociale, è previsto che ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza tale bonus venga corrisposto “d’ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza“.

Ciò, pertanto, vuol dire che tale bonus verrà erogato ai percettori di tale sussidio con il pagamento della prossima mensilità. A tal proposito ricordiamo che coloro che già percepivano il reddito di cittadinanza devono attendere in genere il giorno 27 del mese per ottenere il relativo pagamento. Quindi il 27 luglio dovrebbe essere la data da segnare.

Bonus 200 euro in arrivo per i percettori del reddito di cittadinanza, ma non per tutti

I soggetti interessati, ricordiamo, non devono presentare alcuna richiesta per ottenere tale bonus una tantum. Sarà lo stesso Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a verificare quali siano i soggetti aventi diritto e a provvedere alla relativa erogazione in modo automatico.

Non tutti i percettori del reddito di cittadinanza, infatti, si vedranno riconoscere il bonus 200 euro una tantum. Sempre in base a quanto si evince dalla circolare numero 73 del 24 giugno 2022, infatti: “L’indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all’articolo 31 e di cui ai commi da 1 a 16 del citato articolo 32″.

Questo vuol dire, sottolineiamo, che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale effettuerà opportuni controlli.l. Questo al fine di escludere tutti quei nuclei familiari che già ottengono il bonus 200 euro una tantum in quanto nel loro nucleo famigliare vi sono pensionati o lavoratori o comunque persone che rientrano in una delle categorie che hanno diritto a tale misura.