Il kit fotovoltaico per dire addio al caro bollette: come funziona e quanto costa

Il kit fotovoltaico spopola tra i contribuenti garantendo una produzione autonoma di energia che permette un notevole risparmio in bolletta.

Ogni cittadino può produrre energia elettrica autonomamente utilizzando un apposito kit fotovoltaico.

Siamo alle prese con bollette della luce e del gas dagli importi onerosi e la cattiva notizia è che i costi aumenteranno. La minaccia dell’interruzione della fornitura del gas russo se si dovesse tradurre in realtà nel mese di luglio significherebbe non solo fermare il rifornimento dei serbatoi di stoccaggio ma anche un ulteriore aumento dei prezzi. Siamo nelle mani Putin e delle scelte nel nostro Governo? Chi ha il desiderio di non sentirsi più come un birillo pronto ad essere colpito sulla pista di bowling può può prendere in mano la situazione e decidere di agire in autonomia. Per ridurre i costi in bolletta e non dipendere da nessun altro è necessario riuscire a produrre energia domestica. Ebbene, tale pensiero non è un azzardo perché esiste in commercio un kit fotovoltaico ideale per raggiungere l’obiettivo.

Il kit fotovoltaico per un risparmio assicurato

Fare evaporare i propri soldi per pagare onerose bollette e il gas russo sta diventando inaccettabile. Occorre agire subito, prima che la situazione degeneri, e il sistema di risparmio più efficace potrebbe rivelarsi il kit fotovoltaico acquistabile online. Parliamo di un impianto da 25W economico capace di tutelare il proprio denaro e adatto a chi si avvicina al fotovoltaico per la prima volta. Il kit è formato da un pannello solare, un regolatore di carica da 10A e cavi SAE e consente di produrre energia 12 volt senza spendere soldi.

Il pannello ha un telaio in alluminio anodizzato resistente alla corrosione per l’uso esterno, al vento – 2.400 Pa – e alla neve – 5.400 Pa. Il vetro antiriflesso ha uno spessore di 3,2 mm che lo rende molto sicuro.

Come funziona l’impianto

Il generatore ad energia solare trasforma l’energia accumulata all’interno della batteria con il pannello integrato per alimentare dispositivi elettrici e a Led. Il kit fotovoltaico è adatto per l’illuminazione e per risolvere i problemi di blackout elettrici o di interruzioni della connessione wi-fi. Il risparmio in bolletta è, dunque, assicurato così come la produzione di energia pulita. Il costo dell’impianto, poi, non è affatto elevato. Il prezzo su Amazon è intorno ai 34 euro. L’uso indicato sul sito e-commerce è per apriporta, barca, campeggio, auto, furgoni. L’installazione sarà semplice grazie al foro preforato e la consegna avverrà nell’arco delle 24 ore.