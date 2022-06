La profezia Maya e l’urlo prepotente della Russia: “sarà una catastrofe completa”

Si temono le ripercussioni del conflitto tra Russia e Ucraina, tanto da pensare che la data della fine del mondo profetizzata dai Maya sia proprio il 2022.

Prosegue, purtroppo, la guerra tra Russia e Ucraina e si temono le ripercussioni che tale drammatica situazione può portare con sé. La fine del mondo della profezia Maya è vicina? Ecco quali sono le ultime informazioni disponibili in merito.

Un periodo storico particolarmente difficile, quello in cui ci ritroviamo a vivere. A partire dal Covid che è entrate prepotentemente nelle nostre esistenze più di due anni fa, fino ad arrivare all’’aumento generale dei prezzi con rincari del 43%, sono tanti, purtroppo, i fattori che continuano ad avere un peso sia dal punto di vista sociale che economico.

Se tutto questo non bastasse, a destare preoccupazione è il conflitto tra Russia e Ucraina e le possibili ripercussioni che tale situazione può portare con sé. In particolare sono in molti a chiedersi se quello che sta succedendo possa essere ricollegato alla fine del mondo profetizzata dai Maya. Ecco quali sono le ultime informazioni disponibili in merito.

Profezia Maya, la vera fine del mondo è nel 2022: cosa sta succedendo

Se la Nato dovesse mettere piede in Crimea si andrebbe verso la terza guerra mondiale, ha fatto sapere Dmitri Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa nel corso di un’intervista rilasciata al sito Argumenty i Fakty.

“Per noi, la Crimea è parte della Russia. E questo significa per sempre”, ha sottolineato Medvedev. “Ogni tentativo di invadere la Crimea è una dichiarazione di guerra contro il nostro Paese“, ha quindi proseguito.

“E se questo viene compiuto da un paese membro della Nato, questo significa una guerra con l’intera Alleanza atlantica: una terra guerra mondiale, una catastrofe completa”, ha aggiunto. Dichiarazioni che non possono passare di certo inosservate, soprattutto considerando che giungono in un momento in cui ogni forma di trattativa risulta ferma.

Profezia Maya, la vera fine del mondo è nel 2022: data sbagliata?

Proprio in tale contesto sono in molti a temere che quello che sta succedendo possa essere in qualche modo ricollegato alla famosa profezia Maya sulla fine del mondo. Come noto, infatti, il 2012 è passato come l’anno in cui il mondo sarebbe dovuto finire.

Fortunatamente, però, non è stato così e ora a distanza di dieci anni c’è chi ipotizza addirittura che si sia trattato di un errore di battitura. Ovvero la data della fine del mondo prevista da Maya, a quanto pare, non sarebbe il 2012, come d’altronde abbiamo potuto constatare. La nuova data ipotizzata è bensì il 2022.

Entrando nei dettagli, come riportato anche da Il Messaggero, in base ad alcuni studi la fine del mondo dovrebbe aver luogo in un giorno compreso tra il 21 giugno e il 31 dicembre 2022. Ovviamente, è bene sottolineare, non vi sono certezze in merito. Si tratta semplicemente di una profezia e pertanto deve essere considerata come tale, senza cadere in allarmismi.