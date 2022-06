Gratta e vinci, 1 possibilità su 3,2 milioni: è l’eroe (umile) del momento

Il momento è critico, di quelli che forse mai si sarebbe immaginato di vivere. Ad oggi le soddisfazioni possono anche arrivare dal gioco.

Il Gratta e vinci ancora oggi rappresenta forse il migliore dei concorsi in circolazione, tra i giochi del settore insomma. Vincere, scoprire di aver vinto in pochi secondi e di conseguenza la consapevolezza che da quel momento la nostra vita sarà tutt’altra cosa. Quello che è successo al protagonista di questa vicenda ha davvero dell’incredibile.

La storia della vincita in questione è di quelle che hanno fatto in niente il giro della città. Come spesso capita, soprattutto al Gratta e vinci, un fulmine, di quelli però assolutamente positivi a ciel sereno, qualcosa che ha letteralmente spazzato via in pochi istanti i dubbi e le perplessità del vincitore in questione. Ci troviamo di fronte ad una storia che potrebbe essere quella di milioni e milioni di altri cittadini, devastati dalla crisi attuale.

Le modalità inoltre attraverso le quali lo stesso premio si è di fatto concretizzato sono di quelle assolutamente inimmaginabili. Un regalo fatto a se stesso per una ricorrenza speciale, un piccolo intervallo per cosi dire, da doveri e circostanze. L’acquisto di un biglietto Gratta e vinci, cosi a caso. Quello che è successo dopo è stato poi altrettanto incredibile. 2 milioni di dollari, cosi, all’improvviso, senza nemmeno avere il tempo di realizzare cosa stesse accadendo.

Gratta è vinci, è l’eroe del momento: una festa assolutamente da ricordare

2 milioni di dollari piovuti insomma dal cielo per il fortunato giocatore di Raleigh nel North Carolina. Il signor Rogers aveva dunque deciso di farsi un regalo in occasione di una ricorrenza speciale. Detto fatto, il regalo è arrivato nel migliore dei modi, per cosi dire. Una vincita che a questo punto metterà in ordine alcune cose nella vita del fortunato giocatore e offrirà l’opportunità di programmare il futuro in maniera completamente diversa.

Il biglietto vincente è stato acquistato dal giocatore fortunato, 64enne, presso il Capital Food Mart su Capital Boulevard a Raleigh. “Ero un po’ delirante a dire la verità. Non mi ha ancora colpito.” Questo quanto dichiarato dall’uomo, secondo il quale non avrebbe ancora realizzato ciò che gli è effettivamente successo. Rogers ha scelto per il suo premio la cifra forfettaria di 1,2 milioni di dollari invece dei 100mila dollari in 20 anni, cosi come previsto ulteriormente dal regolamento del gioco in questione.

Al netto delle ritenute fiscali federali l’uomo si è portato a casa alla fine 852.126 dollari. Pagare alcune bollette arretrate, aiutare la sua chiesa ed alcuni familiari, questo il programma dell’uomo.1 possibilità su 3,2 milioni per il Mega Cash da 100 milioni di dollari, che ha debuttato lo scorso maggio nello stato. Quattro premi principali da 2 milioni e ben otto da 100mila dollari. C’è ancora tanto da vincere insomma e i cittadini del North Carolina questo lo sanno bene. Il Gratta e vinci negli ultimi tempi rappresenta la fortuna dei cittadini comuni, nel vero senso della parola. La possibilità di dare un taglio al passato costruendo qualcosa di nuovo, di inimmaginato. Vincere, del resto, almeno stando a ciò che si dice deve essere davvero una gran cosa.