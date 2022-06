Gratta e vinci, una rendita a vita, cosi per caso: potrà smettere di lavorare

Gli ultimi tempi ci consegnano una situazione abbastanza particolare per quel che riguarda le condizioni del cittadino medio.

Una situazione certo delicata, in ogni parte del mondo che di negli ultimi tempi si è aggravata grazie, purtroppo all’inizio del conflitto in Ucraina che continua a far temere il peggio dopo l’altrettanto inattesa pandemia di covid. Ci troviamo di fronte ad un momento storico assolutamente unico in cui spesso la speranza è l’unica possibilità per riuscire a concludere nel migliore dei modi certe giornate.

Il gioco, ovviamente gestito con la massima moderazione, riesce spesso a rappresentare quella sorta di speranza alla quale il cittadino si aggrappa per riuscire a venire fuori da un momento che definire complicato sarebbe davvero poco. Ci troviamo di fatto, ad assistere a situazioni e scenari ai quali non eravamo minimamente abituati. Il resto, è tutta scoperta, è la possibilità di cambiare vita, di ripartire da zero, cosi, grazie ad una dose sconfinata di fortuna.

Quello che è successo ad una donna in Florida, negli Stati Uniti ha davvero dell’incredibile. La sua vincita ha fatto il giro dello stato ma non solo. Tutto il paese probabilmente conosce l’entità della sua vincita, arrivata tra l’altro ad un tipo dii gioco molto particolare. Stiamo parlando infatti di una lotteria che offre l’opportunità di ricevere un assegno settimanale da 5mila dollari praticamene per la vita. Qualcosa di assolutamente strabiliante a pensarci.

Gratta e vinci, una rendita a vita cosi per caso: ecco quello che è successo alla vincitrice

Il premio cosi come anticipato non è quello dei più comuni. Una rendita a vita in pratica, la possibilità concreta di smettere di lavorare, dedicarsi ad altro nella propria vita, certo di riuscire in qualche modo a vivere, senza il minimo sforzo. Una condizione che di questi tempi potrebbe essere tranquillamente invidiata da tutti. Vivere in questo modo per il resto dei propri giorni è di certo qualcosa alla quale forse mai si era pensato, nella logica delle cose.

5mila dollari a settimana per la vita, cosi come previsto dalla Florida Lottery. Un comunicato stampa diffuso dallo stesso ente ha infatti confermato che Dominique Ryman, di Glen Saint Mary nella contea di Baker è la fortunata giocatrice che ha trionfato grazie ad un biglietto vincente acquistato presso il minimarket Country Boys Kwik Stop della sua stessa città.

Nel comunicato stampa diffuso dallo stesso ente che gestisce la lotteria di stato si legge quanto segue: “I giocatori hanno la possibilità di vincere più di 165,6 milioni di dollari in partecipando al gioco Gratta e Vinci da 5.000 dollari a Week for Life – si legge nella comunicazione – per soli 10 dollari, questo biglietto offre quattro premi migliori di 5.000 dollari a settimana per tutta la vita e le probabilità complessive di vincita sono una su 3,35.”

Una vincita sensazionale insomma di quelle che di certo cambiano la vita e fanno in modo di poter sperare in ben altro rispetto e ciò che ad oggi condiziona le vite di milioni e milioni di cittadini. Una affermazione che resterà di certo nella storia per quella località e forse per l’intero stato americano. Soddisfazioni indimenticabili ed una esistenza che da oggi in poi prenderà tutt’altra piega.