Il premio tanto atteso alla fine è arrivato portando una ventata di entusiasmo nel paese. Pioggia di milioni sul fortunato vincitore.

La lotteria alla fine ha avuto il suo vincitore dopo tantissima attesa. Il jackpot finalmente ha premiato il fortunato giocatore che ha indovinato la sequenza vincente di numeri per il premio milionario. E’ successo in Germania, dove l’Eurojackpot ha finalmente decretato un vincitore. In un momento tanto delicato e di forte incertezza qualcuno può finalmente sorridere.

Il momento è duro e nessuno può negarlo. Il contraccolpo per la pandemia di covid non ancora risolta, il conflitto in Ucraina che ha portato ad una forte crisi con l’aumento dei prezzi di praticamente qualsiasi bene, l’Europa insomma non se la passa benissimo. A dare però speranza ai cittadini in questo caso non è certo la cronaca di tutti i giorni, con i suoi fatti ritenuti di fondamentale importanza, la politica, la guerra e quant’altro. A far sorridere stavolta è il gioco, con l’Eurojackpot che ha finalmente trovato un nuovo vincitore milionario.

Tantissimi i milioni di euro incassati in questa occasione, ben 24,7. Una cifra incredibile, una di quelle che ti consente di ricominciare una nuova vita senza nemmeno più considerare quanto di negativo può essere capitato in quella precedente. La giocata da sogno risponde al nome del 5+2 ormai celebre in questo tipo di lotteria. Parliamo di un concorso che riguarda tutta l’Europa e che ogni settimana con una doppia estrazione tiene letteralmente in ansia milioni e milioni di cittadini. Stavolta la fortuna ha sorriso ad uno di loro.

Il montepremi è stato assegnato: 24 milioni di euro per una vincita assolutamente indimenticabile

La combinazione vincente che ha permesso a questo punto al jackpot di ripartire da “soli” 10 milioni di euro è la seguente: 7 – 8 – 35 – 37 – 49. Ma non è soltanto con la giocata massima che si è trionfato nel corso dell’ultima estrazione. Lettonia, Norvegia e Danimarca hanno festeggiato cosi come la Germania, dove il neo milionario risiede, anche se forse con toni leggermente meno entusiastici. In quei paesi in fatti sono stati piazzati ben tre 5+1 da ben 446.950 euro, quasi mezzo milione a testa insomma. Vincita di tutto rispetto in ogni caso.

Niente di diverso invece nel nostro paese dove il 6 al Superenalotto è atteso da ormai quasi un anno. L’ultima volta successe infatti lo scorso maggio in quel di Montappone nelle Marche. Nel comune in provincia di Fermo accadde l’impossibile. La giocata massima fruttò al fortunato vincitore la bellezza di 156 milioni di euro, una cifra che letteralmente fece impazzire il piccolo comune. Del vincitore, ancora oggi, almeno da quel che si sa, nessuna traccia, cosa tra l’altro abbastanza consueta di fronte a certe cifre. Da allora niente più successi.

L’ultima estrazione del Superenalotto ha invece regalato la bellezza di ben nove 5, ognuno da 28.285 euro, cifra certo molto inferiore rispetto al jackpot che ormai ha ampiamente superato i 180 milioni di euro, ma in ogni caso dignitosa, in questa fase storica per niente sgradita. Il momento è delicato certo e qualsiasi tipo di sostegno rappresenta chiaramente un piccolo grande successo. Il record assoluto di vincita, assegnato qualche anno fa, di 209 milioni di euro al Superenalotto potrebbe dunque essere molto vicino. Al momento la speranza è tutta riposta nei sei numeri che potrebbero cambiare presto la vita di qualche cittadino.

Il sogno dei cittadini italiani in questa fase si chiama sicuramente Superenalotto. 180 e passa milioni di euro, cosi come anticipato e la possibilità di ricominciare. Una nuova vita, niente della vecchia da considerare. Rinascere, in un certo senso. Tanti, troppi soldi da gestire forse, ma la consapevolezza di dimenticare tutte le difficoltà ed i disagi. Una cifra impensabile, indefinibile, che tutti sognano e che a tutti dona, ad oggi, un mare di speranza.