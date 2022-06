Bonus TV 2022, grazie a Poste Italiane è possibile ottenerlo subito e a casa: l’agevolazione che non ti aspetti

Buone notizie in arrivo per chi desidera richiedere il bonus TV! È possibile infatti riceverlo subito e a casa grazie a Poste Italiane. L’agevolazione che non ti aspetti.

In molti possono beneficiare del bonus TV e riceverlo subito e a casa grazie a Poste Italiane. Un’iniziativa molto utile grazie alla quale potersi adeguare al passaggio al nuovo digitale terrestre. Ma chi ne ha diritto e come funziona? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dai telegiornali, passando per i programmi sportivi, fino ad arrivare a quelli musicali e di intrattenimento, abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta. Proprio per questo motivo non stupisce che la televisione sia ormai presente in quasi tutte le case, rivelandosi uno degli strumenti di comunicazione più diffusi, apprezzati e utilizzati.

Proprio soffermandosi su questo apparecchio, non sono passati inosservati i disagi con cui molti hanno dovuto fare i conti per via dei cambiamenti con il passaggio al nuovo standard DVB-T2. Ebbene, a tal proposito interesserà sapere che giungono buone notizie per chi desidera richiedere il bonus TV! È possibile infatti riceverlo subito e a casa grazie a Poste Italiane. Ecco l’agevolazione che non ti aspetti.

Bonus TV 2022, grazie a Poste Italiane è possibile ottenerlo subito e a casa: tutto quello che c’è da sapere

Ebbene, si tratta del cosiddetto “Bonus Decoder TV a Domicilio“. Una misura introdotta dal governo a guida Draghi con l’ultima legge di Bilancio e che è rivolta alle persone con più di 70 anni e un trattamento pensionistico inferiore a 20 mila euro all’anno.

Proprio quest’ultimi, bisogna sapere, possono richiedere e ottenere direttamente a casa, in modo del tutto gratuito, un decoder TV dal valore di 30 euro. Un’iniziativa davvero molto utile grazie alla quale poter adeguare il proprio apparecchio televisivo in seguito al passaggio al nuovo digitale terrestre.

I soggetti interessati, inoltre, come è facile immaginare, devono essere in regola con il pagamento del Canone Rai. Una volta visto chi ha diritto a tale misura, ricordiamo che per poter beneficiare di questo bonus tv, con tanto di consegna a domicilio da parte di Poste Italiane, si potrà optare per una delle seguenti soluzioni: