Numerose offerte di lavoro per diplomati e titolari di licenza media. Scopriamo chi propone candidature immediate per una svolta occupazionale.

Pochi requisiti per candidarsi ad una pioggia di offerte di lavoro che giungono inaspettate ad illuminare la via della carriera professionale.

Trovare un’occupazione che possa regalare un roseo futuro non è semplice se non si hanno le carte in regola per soddisfare le richieste di imprese e datori di lavoro. Una laurea, la conoscenza di una o più lingue straniere, master, esperienza pregressa, l’elenco delle condizioni che caratterizzano le offerte di lavoro sono sempre più stringenti ma ciò che spesso i reclutatori non comprendono e che ci sono tanti talenti nascosti in chi non ha avuto l’opportunità di studiare all’università o di crearsi anni di conoscenza da utilizzare come punti a favore per una candidatura. Fortunatamente alcune imprese espandono il loro orizzonte dando fiducia e possibilità ai diplomati e ai titolari di licenza media.

Offerte di lavoro COOP Alleanza 3.0

COOP Allenza 3.0, la più grande cooperativa di consumatori del sistema COOP, ricerca figure lavorative da integrare nell’organico. I requisiti sono pochi rendendo accessibile la candidatura ad un’amplia platea di aspiranti lavoratori. Diplomati e titolari di licenza media sono liberi di inviare il curriculum anche se non hanno un’esperienza pregressa nel settore da aggiungere alla lista dei punti da spuntare.

Tra i ruoli da ricoprire citiamo gli addetti alla vendita. Requisiti necessari sono buone capacità relazionali, disponibilità a lavorare con orari flessibili su turni e durante i weekend. Nessun titolo di studio particolare o esperienza viene richiesto per firmare un contratto di lavoro a tempo determinato in base alle necessità dell’azienda. Saranno l’impegno e la professionalità a risultare determinanti nel momento della selezione dei candidati. Tra le tanti sedi di lavoro citiamo Castel San Pietro, Riccione, Rimini, Faenza, Lugo e Cesenatico.

Altre posizioni aperte

Le candidature possono essere inviate, poi, per il profilo di addetto al reparto macelleria. In questo caso è necessario avere dimestichezza con affettatrici e coltelli, predisposizione al contatto con la clientela, flessibilità e disponibilità a lavorare nei weekend e su turni. Il contratto iniziale è di tre mesi part time.

Una selezione più selettiva riguarda, infine, i farmacisti che saranno impiegati nell’accoglienza ai clienti, nella sistemazione delle merci e nella cura dello spazio di vendita. Tra i requisiti la Laurea in farmacia, chimica oppure tecnologie farmaceutiche, l’iscrizione all’Albo del farmacisti, ottime doti organizzative, flessibilità, attitudine al lavoro in team, predisposizione al contatto con la clientela e disponibilità a lavorare nei weekend. Anche in questo caso il contratto iniziale è a tempo determinato (part time o full time).

Per inviare la candidatura basterà accedere al portale COOP Alleanza 3.0, entrare nella sezione dedicata e procedere con l’inoltro secondo la procedura indicata.