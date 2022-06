Tutti in carrozza! Le offerte di lavoro arrivano da Ferrovie dello Stato

In un momento tanto difficile come quello che viviamo le offerte di lavoro spesso latitano. Alcune situazioni però fanno ben sperare.

Abbiamo visto come in questa fase siano molti i contesti lavorativi che stanno in qualche modo ripartendo dopo la brusca frenata degli anni passati. Numerosissime proposte di lavoro arrivano spesso addirittura dagli enti statali con bandi di concorso che spesso addirittura vanno deserti. Molte le aziende della grande distribuzione a cercare personale cosi come il settore dei trasporti su rotaia.

Ferrovie dello Stato è alla ricerca di nuove figure professionali da intercettare in diverse regioni italiane. Al momento le selezioni interessano cosi come detto numerose figure e numerose località in una fase in cui le grandi aziende iniziano a muoversi con tanta decisione per ampliare i propri ranghi in un certo senso, contribuire ad arricchire il corpo dipendenti ed andare in qualche modo tranquilli verso il futuro. La speranza è tanta in questo periodo.

Ferrovie dello Stato tra le tante posizioni ricercate è concentrata su quella di capostazione. L’offerta è rivolta a diplomati e la candidatura è da eseguire on line sullo stesso sito web di Ferrovie dello Stato Italiane. Il momento è propizio insomma in molte regioni italiane. Tra queste possiamo citare: Lombardia, Marche, Puglia, Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Campania, Sicilia, Calabria, Lazio, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto.

Tutti in carrozza! Ecco quali sono i requisiti di partecipazione per il ruolo di capo stazione

La figura di capo stazione certo può essere molto ambita dalla media dei candidati italiani. Parliamo di un ottimo lavoro che offre soddisfazioni contrattuali e professionali davvero niente male. Andiamo a vedere quali sono inoltre i requisiti richiesti nello specifico per potersi candidare all’offerta in questione nelle regioni specificate: