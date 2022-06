Mercedesz Henger, quanto guadagna la finalista de L’Isola dei Famosi 2022

Finalista dell’edizione 2022 de L’Isola dei famosi, quanto guadagna Mercedesz Henger? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Protagonista dell’ultima edizione de L’Isola dei famosi sono in molti ad essere curiosi di sapere a quanto ammonti il cachet di Mercedesz Henger. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Figlia di Eva Henger e volto noto del mondo dello spettacolo e dei social, dopo aver partecipato a L’Isola dei famosi già qualche anno fa, Mercedesz Henger ha deciso di rimettersi in gioco anche nel corso dell’edizione 2022 del noto reality dove è giunta fino in finale.

Non è un caso, quindi, che siano davvero in tanti ad essere curiosi di scoprire qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Mercedesz Henger: chi è, altezza, carriera

Nome: Mercedesz Henger

Altezza: 177 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 18 agosto 1991

Luogo di nascita: Győr, Ungheria

Nata a Győr, in Ungheria, il 18 agosto 1991, Mercedesz Henger è alta 177 cm ed è del segno zodiacale del Leone. Volto noto del piccolo schermo e dei social, a soli 15 anni ha partecipato a The Look of the Year, ottenendo il secondo premio come Miss Volto.

Ha quindi preso parte a diverse sfilate, anche per stilisti importanti come Alviero Martini. La svolta arriva con la partecipazione all’undicesima edizione de L’isola dei famosi 2015 che le permette di farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico.

In seguito la vediamo come ospite in diversi programmi televisivi come ad esempio Verissimo, Pomeriggio 5 e Domenica Live. Nel 2022 decide di mettersi nuovamente in gioco e partecipare a L’Isola dei Famosi, con al timone Ilary Blasi, dove giunge fino in finale.

Mercedesz Henger: vita privata, ex, fidanzato, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Mercedesz Henger è nota anche per essere la figlia di Eva Henger. Ha due fratelli che si chiamano Riccardino e Jennifer. Soffermandosi sulla sfera sentimentale, è stata per anni fidanzata con Lucas Peracchi. In seguito i due hanno deciso di porre fine alla loro relazione e a quanto pare al momento Mercedesz Henger è single.

A tal proposito, nella clip di presentazione in occasione del suo ingresso a L’Isola dei famosi, la stessa naufraga si è presentata dicendo: “Ciao ragazzi. Faccio l’influencer e la modella e non vedo l’ora di tornare a L’Isola dei Famosi. Al momento io sono single e ho tantissima voglia di innamorarmi. A me piacciono gli uomini che mi facciano ridere, ma ridere tantissimo, ma che siano anche sensibili, un uomo deve esserlo”.

Per poi aggiungere: “Fisicamente mi piacciono gli uomini alti. Tartarughe e bicipiti non sono strettamente necessari. La serata ideale sarebbe divano, serie TV e una bella pizza. In realtà avendo visto le ultime puntate dell’Isola qualcuno che potrebbe piacermi c’è. Mando un bacio a questo misterioso naufrago e ci vediamo presto”.

Mercedesz Henger: quanto guadagna e patrimonio

Come sovente accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Mercedesz Henger. Data la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A tal proposito interesserà sapere che, in base ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che i naufraghi de L’Isola dei famosi percepiscano un cachet che va dai 5 ai 7 mila euro a settimana. Per questo motivo è possibile ipotizzare che anche Mercedesz Henger possa portare a casa un compenso simile.

Ai compensi settimanali, poi, bisogna aggiungere eventualmente il montepremi finale che si porta a casa chi vince il reality. Quest’ultimo, ricordiamo, è pari a 100 mila euro, di cui 50 mila da devolvere in beneficenza.

Si tratta comunque, è sempre bene sottolineare, solamente di stime e non sono disponibili informazioni certe in merito ai guadagni dei concorrenti de L’Isola dei famosi, così come nemmeno su quelli di Mercedesz Henger in particolare.

Ma non solo, Mercedesz Henger è anche una vera e propria influencer, tanto da vantare moltissimi follower su Instagram. Proprio in tale ambito interesserà sapere che in genere i nano o micro influencer, ovvero tra i 5 mila e 50 mila follower, possono percepire da 50 a 500 euro a post. I macro influencer, che vantano da 300 mila fino a un milione di follower, invece, possono addirittura arrivare a percepire da 2.500 a 5 mila euro a post.

Mercedesz Henger: Instagram

Molto seguita sui social, in particolar modo su Instagram, Mercedesz Henger condivide spesso scatti e video con i suoi tantissimi follower.