Uno smartphone nuovo con la Legge 104: lo sconto è irrinunciabile

I titolari Legge 104 possono acquistare, in determinati casi, uno smartphone scontato. Ecco le agevolazioni che in pochi conoscono.

Quali sono le agevolazioni previste a favore di chi acquista uno smartphone con Legge 104 e come fare per ottenere uno sconto? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Cibo, vestiti, bollette, ma anche farmaci, carburante, istruzione dei figli e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tante le volte in cui ci ritroviamo a dover sborsare del denaro pur di acquistare beni e servizi di nostro interesse. Proprio per questo motivo, pertanto, è sempre bene sapere quando si ha diritto ad alcune importanti agevolazioni.

A tal proposito, ad esempio, abbiamo già visto se i titolari di Legge 104 possano o meno beneficiare di particolari agevolazioni per l’acquisto di un’auto usata. Sempre in tale ambito, inoltre, interesserà sapere che i titolari di Legge 104 possono acquistare, in determinati casi, uno smartphone scontato. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Legge 104, acquistare uno smartphone scontato è possibile: tutto quello che c’è da sapere

Le spese da dover sostenere sembrano non finire mai. Proprio in tale ambito, pertanto, è bene sapere che i titolari di Legge 104 possono beneficiare di particolari agevolazioni in caso di acquisto di uno smartphone. Ma come è possibile e di quale tipo di agevolazioni si tratta?

Ebbene, si tratta della possibilità di acquistare uno smartphone con Legge 104, ottenendo l’Iva agevolata al 4%, anziché al 22%, e la detrazione Irpef del 19%. Entrando nei dettagli, così come riportato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, si ha diritto a tali agevolazioni “per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge n. 104/1992“.

In particolare “Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati. È agevolato, per esempio, l’acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono a viva voce, eccetera“.

In ogni caso si deve trattare di dispositivi “da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio“.

Legge 104, acquistare uno smartphone scontato è possibile: ecco come fare

Una volta visto quali sono le agevolazioni a favore di chi acquista uno smartphone con Legge 104, interesserà sapere come fare a poter beneficiare di tali misure. Ebbene, sempre in base a quanto si evince dal sito dell’Agenzia delle Entrate, per poter beneficiare dell’Iva al 4% bisogna consegnare al venditore, al momento dell’acquisto, copia del certificato che attesti l’invalidità funzionale permanente.

Tale documento, ricordiamo, viene “rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla Commissione medica integrata“. In alternativa è possibile presentare anche una copia della certificazione rilasciata dal medico curante. Quest’ultima, a sua volta, deve contenere “l’attestazione richiesta per l’accesso al beneficio fiscale“.

Tali documenti sono necessari anche per poter beneficiare della detrazione Irpef al 19%. In quest’ultimo caso, inoltre, bisogna anche presentare fattura o ricevuta che attesti l’acquisto di uno smartphone con Legge 104.