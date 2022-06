Esselunga, c’è il buono benzina: la promozione vale un… pieno

Esselunga offre ai propri clienti la possibilità di un buono benzina fino a 5 euro. Una promozione valida fino al prossimo 3 agosto.

Andare al supermercato e tornare con un pieno di benzina? Forse non è proprio utopia. Visto che i rincari stanno interessando praticamente tutti i comparti, c’è chi ha deciso di agire in modo coordinato.

La catena di supermercati Esselunga ha indetto una promozione speciale per alleggerire i propri clienti dalle spese dovute all’aumento del costo del carburante. E allora, il concorso si compone di una serie di buoni benzina da emettere per la clientela e utilizzabili presso i distributori Q8. A condizione che i richiedenti siano in possesso delle carte Fidaty e che acquisteranno determinati prodotti presso gli store Esselunga. La promozione è stata attivata il 23 giugno e durerà fino al prossimo 3 agosto. Per potervi partecipare, dunque, ci sarà bisogno di stilare una lista della spesa particolare, o comunque incentrata su alcuni prodotti specifici appartenenti a delle marche ben precise. In questo modo, un filetto di tonno piuttosto che un detergente, daranno diritto al buono benzina.

Uno sprint in direzione della clientela, visti i tempi e vista la necessità di rafforzare il filo diretto con chi, anche in pandemia, ha scelto Esselunga per i propri rifornimenti periodici. L’offerta, nella sua semplicità, mira a concedere uno sconto benzina fino a 5 euro, anche se sarà possibile accumularne più di uno a seconda del tetto di spesa. È importante sapere, però, che sarà concesso l’utilizzo di un singolo buono da 5 euro ogni 25 di carburante. Il che permetterà di accumulare più di un buono e utilizzarli in tranches differenti.

Esselunga, via al buono benzina: come funziona l’offerta e con chi

Occhio ai prodotti innanzitutto. Ad esempio, acquistando una marca di scatole di tonno, si maturerà il diritto a ottenere un buono benzina da 1 euro. Il quale salirà a 1,20 qualora fosse acquistato un altro prodotto. Una volta raggiunta la cifra di 5 euro, scatterà il voucher vero e proprio, il quale potrà essere ritirato subito, nel senso che sarà stampato sullo scontrino finale, oppure lasciarlo in accumulo. In questo modo, una volta raggiunti i crediti necessari, i ticket potranno essere ritirati fino al 31 agosto. Resta tuttavia la regola del buono da 5 euro ogni 25 di carburante spesi in un distributore Q8. È chiaro che, nel momento in cui Esselunga (non nuova a iniziative volte allo sgravio dei costi) lancia la promozione, l’obiettivo della spesa diventa parallelo al fascino del risparmio su un altro settore.

Perché i rincari, come si diceva, hanno riguardato praticamente ogni settore dei consumi. Il che, inevitabilmente, ha proiettato i clienti nell’ottica di una nuova strategia di spesa. Tuttavia, in questo senso, a beneficiare maggiormente del buono benzina saranno coloro che, già in precedenza, adottavano come pianificazione della propria spesa quella delle scorte per periodi prolungati. A ogni modo, per chi fosse interessato alla promozione, il buono potrà essere rilasciato in tutti i maggiori store di Esselunga del Nord Italia. Escluse, per il momento, le sedi di Roma e Aprilia.