Legge 104, tutti i vantaggi disponibili: ecco gli importi previsti

Nello specifico, coloro i quali possono fare richiesta di determinate agevolazioni e tutele sono:

Persone con gravi disabilità

Genitori di figli gravemente disabili

Coniugi e parenti affini di disabili gravi entro il terzo grado di parentela

Stranieri che abbiano residenza, domicilio o dimora stabile in Italia

In base all’art. 33 della Legge 104/1992, inoltre “se sei un portatore di handicap o un suo familiare, hai diritto a delle agevolazioni lavorative, che consistono in tre ore di permesso mensile o, in alcuni casi, in due ore di permesso giornaliero”. Scendendo, per cosi dire nel pratico possiamo affermare che con la Legge 104 è possibile ottenere le seguenti agevolazioni:

– agevolazioni sull’acquisto auto legge 104: rivolte a non vedenti, sordi e persone con disabilità grave, cui si aggiungono soggetti con ridotte o impedite capacità motorie.

– agevolazioni sull’acquisto di mezzi tecnici e informatici: questa agevolazione dà diritto all’applicazione di un’aliquota del 4% sull’acquisto di mezzi tecnici necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.

Previsto inoltre il bonus bollette luce e gas nel momento in cui si usufruisce della Legge 104 utilizzando la corrente elettrica per il funzionamento di apparecchi vitali. I soggetti in questione hanno inoltre diritto ad ottenere la deducibilità dal reddito complessivo delle spese mediche generiche (prestazioni mediche generiche, acquisto di farmaci o di medicinali) e di assistenza specifica in caso di disabilità grave o di permanente invalidità o menomazione.

La Legge 104 inoltre prevede un’agevolazione che consiste in una detrazione a fini Irpef del 50%, per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Le agevolazioni risultano previste per le seguenti tipologie di spese:

Ascensori, montacarichi ed elevatori esterni all'abitazione

Sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici sia nelle singole unità immobiliari

, sia negli edifici sia nelle singole unità immobiliari Realizzazione di strumenti. Tra questi, quelli che, attraverso la comunicazione, la robiotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscano la mobilità interna ed esterna. Il tutto, chiaramente rivolto delle persone portatrici di handicap grave.

Una serie di importantissimi vantaggi ed opportune agevolazioni che consentono nel pratico il miglioramento delle condizioni di vita di milioni e milioni di cittadini. Una delle misure insomma forse meglio riuscite nella storia del nostro paese e non solo.