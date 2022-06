Energia, quanti pannelli solari esistono? La risposta sorprende tutti

Energia, attenzione: quanti pannelli solari esistono? Ebbene, la risposta è inaspettata e sorprende davvero tutti.

A partire dall’aspetto, passando per le modalità di utilizzo, fino ad arrivare alle dimensioni e al materiale, sono davvero tanti i pannelli solari tra cui poter scegliere. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dalle ripercussioni del conflitto tra Russia e Ucraina fino ad arrivare al Covid, passando per l’aumento generale dei prezzi con rincari fino al 43%, sono tanti purtroppo i fattori che continuano ad avere un impatto negativo sulle nostre vite, dal punto di vista sia sociale che economico.

In particolare a destare preoccupazione è il caro bollette, che porta in molti a voler sapere come installare gratuitamente i pannelli solari. Ebbene, proprio in tale ambito interesserà sapere che a partire dal materiale fino ad arrivare alle modalità di utilizzo, sono davvero tanti i pannelli solari tra cui poter scegliere. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Energia, quanti pannelli solari esistono? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già detto che a partire dall’aspetto, passando per le modalità di utilizzo, fino ad arrivare alle dimensioni e al materiale, sono davvero tanti i pannelli solari tra cui poter scegliere. Entrando nei dettagli possiamo distinguere i pannelli solari in base al loro uso, ma anche materiale, potenza e dimensioni.

Per quanto riguarda l’uso, ad esempio, possiamo avere i pannelli ad uso abitativo; quelli ad uso industriale oppure parchi solari. Soffermandosi sul materiale, invece, in commercio sono disponibili pannelli in silicio monocristallino con celle solari di colore scuro e uniforme.

Ma non solo, anche pannelli in silicio policristallino ottenuti dalla fusione del silicio e quelli un silicone amorfo che si presentano di colore scuro e omogeneo. Da non dimenticare poi i pannelli BiPV, applicati su finestre e pensiline in vetro.

Per finire, per quanto riguarda le dimensioni, possiamo distinguere i pannelli 60 celle e moduli a 72 celle. Quest’ultimi, in genere, vengono utilizzati per i grandi impianti industriali. I pannelli a 60 celle, invece, vengono generalmente utilizzati per uso domestico.

Come è facile notare, a seconda delle caratteristiche e necessità, sono davvero tanti e diversi i pannelli solari a disposizione. Non bisogna quindi fare altro che valutare i vari aspetti e optare per la soluzione più adatta alle proprie esigenze.