Vivere con molto meno di 1000 euro al mese è possibile: basta seguire questi consigli

E’ possibile vivere con molto meno di 1000 euro? Questo è quello che si chiedono milioni di italiani ogni giorno. Ecco la risposta.

Tempi duri quelli che viviamo al giorno d’oggi. Milioni di cittadini sotto la soglia che avvicina a quella che si definisce povertà. Come è possibile allora provare a sopravvivere, sarebbe più opportuno dire in un momento storico come questo. Secondo molti è possibile, certo, basta seguire le giuste indicazioni. Nient’altro che consigli, dettati in qualche modo dalla fredda esigenza.

Oggi non è più come una volta. Quante volte abbiamo sentito questa frase pronunciata ormai dalla quasi totalità dei cittadini. Ciò che viviamo oggi potrebbe definirsi senza precedenti. Una crisi dilaganti che si oppone nella maggior parte dei casi ad una concezione di serenità ben lontana da quello che il quotidiano riesce ad offrirci. Oggi più che mai c’è l’esigenza di rimboccarsi le mani e provare a riuscire con quello che si ha, sperando chiaramente in tempi migliori.

Come è possibile allora rialzarsi giorno dopo giorno sapendo di non poter contare su quanto considerato il minimo essenziale per gestire al meglio le spese quotidiane. Una missione più che la gestione dell’ordinaria amministrazione. Stipendi sempre più bassi e prezzi sempre più alti di qualsiasi articolo in qualsiasi settore. Persino i beni di prima necessità oggi sono protagonisti di prezzi spesso fuori dalla portata della stragrande maggioranza dei cittadini italiani.

Vivere con meno di 1000 euro è possibile: ecco come con appena 700 euro al mese

Vivere con un budget ristretto è ormai qualcosa di assolutamente ordinario. Milioni di famiglie ogni giorno si affannano per far quadrare i conti e provare a mettere da parte, nonostante tutto, qualcosa per il futuro, per le piccole difficoltà che purtroppo faranno parte del percorso di ognuno. Se si considera anche uno stipendio medio e si prendono in esame le spese obbligate che mese per mese bisogna in qualche modo rispettare ci accorgiamo che nella quasi totalità dei casi mensilmente restano alle famiglie poche centinaia di euro al mese.

Affidarsi ai sostegni emanati periodicamente dal Governo potrebbe essere la soluzione ad un problema ormai generalizzato. Superare ogni tipo di resistenza in merito, spesso addirittura per vergogna potrebbe essere un primo passo decisivo. Altro consiglio molto utile è quello di affidarsi al web. In rete sono molte le occasioni disponibili praticamente per l’acquisto di qualsiasi cosa, con una soglia di risparmio che potrebbe sfiorare addirittura il 40%. Validi esempi? Vinted, Facebook Marketplace, Wallapop, Subito.it, e molti altri ancora.

Vivere con poche centinaia di euro al mese è possibile, il segreto è la pianificazione. Riciclare ingredienti ed oggetti, affidarsi alle offerte settimanali di supermercati e centri commerciali. Stabilire un budget d’azione che potrebbe anche essere di soli 10 euro al mese. Detto questo, il sacrificio più grande risiede nella consapevolezza di non avere altre soluzioni possibili a disposizione. Il risparmio può portare ad un quotidiano dignitoso nonostante le ristrettezze obbligate. Risparmiare per vivere nel migliore dei modi ed addirittura mettere da parte qualcosa per il futuro è possibile. Pianificare è l’arma, essere vigili rispetto alle migliori offerte in circolazione la principale soluzione. Il resto potrebbe portare a risvolti assolutamente inimmaginati.