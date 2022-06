Roberto ‘Baffo’, ricordate il venditore tv? “Gli orologi erano finti”

Ricordate il noto venditore televisivo, Roberto “Baffo” Da Crema? Ebbene, di recente ha rilasciato alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate.

Tra i venditori più noti del piccolo schermo, Roberto Da Crema, meglio conosciuto come il Baffo, ha di recente parlato della sua carriera in televisione e del suo grande successo. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Ormai presente in quasi tutte le abitazioni, la televisione si rivela essere senz’ombra di dubbio lo strumento di comunicazione più diffuso e apprezzato. Il motivo di questo successo è da rinvenire nella sua facilità di utilizzo e anche perché consente di accedere a diversi tipi di contenuti. A partire dal telegiornale fino ad arrivare ai programmi sportivi, passando per i documentari, in effetti, abbiamo solo l’imbarazzo della scelta.

Se tutto questo non bastasse, diversi sono i volti noti del piccolo schermo che nel corso degli anni sono entrati nelle nostre case. Tra questi si annovera senz’ombra di dubbio il re delle televendite, ovvero Roberto Da Crema, meglio conosciuto come il Baffo, che ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate. Ma cosa è successo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Roberto Baffo, ricordate il venditore tv? Le sue dichiarazioni non passano inosservate

Roberto Da Crema, meglio conosciuto come il Baffo, ha di recente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera nel corso della quale ha ripercorso la sua carriera di televenditore, che ha permesso di ottenere un grande successo nel corso degli anni Novanta.

Volto noto del piccolo schermo, è diventato famoso per la sua capacità di vendere praticamente qualsiasi cosa. “Vendevo più di Mike Bongiorno, per non dirlo in giro mi diedero un pacchetto di 12 televendite in una bella fascia, che valeva 400 milioni di vecchie lire“, ha affermato lo stesso televenditore.

Diversi, d’altronde, sono i successi portati a casa da Roberto Da Crema. Tra questi, ad esempio, quello degli orologi “Watch” ovvero un’imitazione dello Swatch, che è valso ben 1 milione e 750 mila pezzi. “Li comprarono pure Ezio Greggio e Loredana Bertè, che da me ordinava le pentole“, ha dichiarato il noto televenditore.