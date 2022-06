Spesa, svelato il nome del miglior supermercato: è il più amato dagli italiani

Una recente indagine ha svelato il nome del miglior supermercato, che è anche il più amato dagli italiani. Ecco di quale si tratta.

Pasta, riso, pane, ma anche prodotti per la pulizia della casa e chi più ne ha più ne metta. Sono molti e diversi i prodotti disponibili sugli scaffali dei supermercati in grado di attirare la nostra attenzione. Tanti prodotti, all’apparenza identici, ma che nella realtà dei fatti non sono così. Non solo dal punto di vista qualitativo, ma anche del prezzo. Per potere acquistare ciò di cui si necessita, d’altronde, bisogna mettere mano al portafoglio.

A tal proposito abbiamo già visto assieme quali siano i supermercati più economici del nostro Paese. Oggi, invece, ci soffermeremo sui risultati di una recente indagine che ha svelato il nome del miglior supermercato, che è anche il più amato dagli italiani. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Spesa, svelato il nome del miglior supermercato: ecco di quale si tratta

Ebbene, in base ad una indagine condotta da Altroconsumo, il supermercato più amato dagli italiani è Esselunga. Per quanto riguarda i supermercati locali, invece, il preferito è Pewex, ovvero una catena romana. Ma non solo, sempre la nota associazione dei consumatori ha svolto un’indagine anche sui discount.

A tal proposito è emerso che i discount preferiti dagli italiani sono Aldi, Eurospin e Prix. Entrando nei dettagli, così come riportato da Donnaup, la classifica elaborata da Altroconsumo è la seguente:

Aldi (79 punti)

Eurospin (79 punti)

Prix (79 punti)

Tuodì (78 punti)

MD Discount (78 punti)

DPiù (76 punti)

Lidl (76 punti)

In’s (76 punti)

Penny Market (76 punti)

Tois (75 punti)

Aldi, Eurospin e Prix, quindi, sono i preferiti dagli Italiani. Tutti e tre, infatti, guidano la classifica, piazzandosi al primo posto a pari punti, ovvero 79 punti. A seguire, in questa speciale classifica troviamo Tuodì e MD con 78 punti. Mentre Lidl, In’s e Penny Market hanno totalizzato 76 punti ciascuno.