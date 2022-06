Occhio all’estratto conto: quello che bisogna controllare ogni mese

Fondamentale tra tutti i documenti a nostra disposizione, l’estratto conto merita periodicamente profonda attenzione.

Tra i documenti spesso sottovalutati perchè ricevuti e gestiti senza la giusta concentrazione e modalità di analisi, l’estratto conto rappresenta di fatto il nostro modo per comprendere al meglio quella che è l’attività se cosi si può dire del nostro conto bancario o postale. Attraverso di esso possiamo renderci conto di quanto di fatto siano più o meno cospicui i nostri stessi risparmi.

E’ il documento che ci consente di avere di fatto il polso del nostro conto corrente, senza di esso in realtà non saremmo capaci di leggere determinate dinamiche, non potremmo in alcun modo essere consapevoli di quella che è la reale portata della nostra possibilità economica ed inoltre non saremmo capaci di comprendere pienamente come gestire i nostri stessi risparmi. Documento essenziale insomma ed immancabile per chi vuole realmente essere capace di gestire i propri soldi.

Nella sua forma classica, quella utilizzata per la maggiore fino a pochi anni fa, l’estratto conto è di natura cartacea, consegnato periodicamente ad ogni correntista, che si tratti di banca o ufficio postale. Con il progredire di determinati strumenti, negli anni si è passati alla contemplazione dell’estratto conto soprattutto in modalità non fisica. Un documento da ricevere sempre periodicamente tramite mail o direttamente attraverso il proprio home banking.

Occhio all’estratto conto: ecco cosa non bisogna mai dimenticare di controllare

Con il nostro documento bancario tra le mani, l’estratto conto periodico, possiamo fare riferimento ad una serie di importanti informazioni da tenere d’occhio per avere, cosi come anticipato il polso esatto della situazione. Il primo dato da controllare con una certa frequenza è quello relativo alle singole spese ed ai prelievi effettuati con il relativo bancomat. La possibilità di attivare uno specifico SMS alert ad ogni operazione potrebbe semplificare di gran lunga la cose.

Controllare inoltre nel miglior modo possibile la situazione addebiti, considerando che non sempre, anzi quasi mai questi vengono applicati in tempo reale. La percezione esatta della nostra disponibilità chiaramente ci porta ad evitare sgradevoli sorprese. Stiamo insomma parlando di un documento assolutamente essenziale che può tenerci alla larga da inutili rischi ed aiutare, inoltre ad avere maggiore consapevolezza di tutto ciò che succede al nostro conto corrente.

Nella sua versione da richiedere on line, l’estratto conto periodico offre la possibilità di confrontarsi mese per mese con una serie di dinamiche che spesso potremmo addirittura dimenticare. L’estratto conto insomma è uno dei documenti più importanti da considerare se si vuole realmente conoscere tutto del proprio conto corrente, delle proprie disponibilità e di ciò che in effetti caratterizza l’entità dei nostri risparmi.

Un documento da non sottovalutare in alcun modo e da tenere ben in considerazione se si vuole essere certi di non correre rischi banali affrontando spese o piccoli investimenti. Usufruire inoltre di tutti gli strumenti tecnologici disponibili ci aiuta e non poco a chiarire a noi stessi quelle che sono di fatto le nostre reali possibilità economiche. Il più piccolo errore di valutazione potrebbe portare a fastidiosissimi episodi. Meglio dunque non rischiare.