Bonus impianti con fonti rinnovabili, occhio alle novità: l’agevolazione che in pochi conoscono

Buone notizie in arrivo per chi vuole installare un impianto con fonti di energia rinnovabili. È possibile, infatti, beneficiare di un importante bonus.

Diverse le agevolazioni messe in campo dall’esecutivo al fine di favorire l’installazione di un impianto con fonti rinnovabili. Ma di quale si tratta e soprattutto come funziona? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dalle ripercussioni del conflitto tra Russia e Ucraina fino ad arrivare al Covid sono tanti e diversi purtroppo i fattori che hanno un peso non indifferente sulle nostre vite e sulle nostre tasche. Riuscire a far fronte alle varie spese risulta per molti sempre più difficile.

Se tutto questo non bastasse, a peggiorare la situazione ci si mette l’aumento generale dei prezzi con rincari fino al 43%. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che giungono buone notizie per chi vuole installare un impianto con fonti di energia rinnovabili. È possibile, infatti, beneficiare di un importante bonus. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Bonus impianti con fonti rinnovabili, occhio alle novità: tutto quello che c’è da sapere

Grazie all’ultima Legge di Bilancio il governo ha introdotto un bonus ad hoc per le spese inerenti l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica con fonti rinnovabili. Tale bonus, bisogna sapere, verrà erogato sotto forma di credito di imposta, consentendo così di risparmiare un bel po’ di soldi.

Entrando nei dettagli, per poter beneficiare di tale sconto i soggetti interessati devono presentare in sede di dichiarazione dei redditi tutte le spese agevolabili dal bonus, in riferimento al periodo di imposta in cui sono state effettuate. Un’agevolazione indubbiamente importante, soprattutto in un periodo storico come quello attuale in cui il caro bollette pesa enormemente sulle nostre tasche.

A poter beneficiare di questo importante sostegno economico, ricordiamo, sono le persone fisiche che nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 provvedono all’installazione di impianti di accumulo dell’energia con fonti rinnovabili. I soggetti interessati quindi dovranno provvedere a presentare apposita richiesta, in modalità telematica, per poter beneficiare di tale misura.

Bonus impianti con fonti rinnovabili, occhio alle novità: come ottenere lo sconto

In particolare sarà possibile sfruttare il credito in questione in occasione della dichiarazione dei redditi del 2023. Al momento comunque, è bene sottolineare, non sono ancora note le percentuali di sconto a cui si avrà diritto.

Non resta quindi che attendere apposite delucidazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate in modo tale da poter ottenere informazioni dettagliate in merito e soprattutto beneficiare di questa importante agevolazione che in pochi conoscono.