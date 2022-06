Bancomat, occhio ai pagamenti con carta nelle attività: il pericolo è dietro l’angolo

È bene prestare la massima attenzione quando si effettuano i pagamenti con carta presso i vari esercizi commerciali in quanto il pericolo è sempre dietro l’angolo.

Tra gli strumenti di pagamento più diffusi e utilizzati, occhio ad una particolare funzionalità del vostro bancomat che potrebbe essere sfruttata per sottrarre del denaro a vostra insaputa.

I soldi non sono sinonimo di felicità, ma si rivelano essere, senza alcuna ombra di dubbio, utili nelle più svariate circostanze. Come ben sappiamo, infatti, sono davvero tante le volte in cui ci viene chiesto di mettere mano al portafoglio. Ma non solo, tanti e diversi sono anche gli strumenti di pagamento tra cui poter scegliere. Oltre al denaro contante, infatti, sono sempre più le persone che preferiscono optare per l’utilizzo di altri strumenti.

Tra questi è possibile annoverare ad esempio il bancomat. Ebbene, proprio soffermandosi su quest’ultimo si invita a prestare sempre la massima attenzione quando si effettuano i pagamenti con carta presso i vari esercizi commerciali in quanto il pericolo è sempre dietro l’angolo. Ma di cosa si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Bancomat, occhio ai pagamenti con carta nelle attività: cosa c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere assieme come sia fondamentale prestare la massima attenzione quando si effettuano prelievi con il bancomat, soprattutto il venerdì, in quanto la batosta è sempre dietro l’angolo. Ma non solo, sempre in tale ambito si invita a stare molto attenti anche quando si effettuano i pagamenti con carta presso i vari esercizi commerciali. Ma di cosa si tratta e soprattutto per quale motivo?

Ebbene, a tal proposito bisogna innanzitutto ricordare che i vari istituti di credito hanno deciso di impostare un limite entro cui non bisogna digitare il Pin per autorizzare un pagamento. Tale importo fino a qualche a tempo fa era pari a 25 euro, mentre ad oggi diversi istituti consentono di sfruttare tale funzionalità per pagamenti fino a 50 euro.

Un metodo di pagamento estremamente facile e veloce, a cui però bisogna prestare molta attenzione. Questo in quanto alcuni truffatori sfruttano dei dispositivi Wi – Fi attraverso cui riescono ad estorcere denaro al malcapitato di turno attraverso delle micro transazioni fino a 50 euro.

Una situazione indubbiamente poco piacevole, da cui tuttavia è possibile difendersi. A tal fine, ad esempio, si consiglia di utilizzare dei porta carte o portafogli con schermatura RFID. Quest’ultimi, è bene sapere, sono in grado di creare una sorta di barriera ed impedire che una persona possa leggere la propria carta a distanza.