Gratta e vinci, milionaria in pochi istanti: non credeva di aver vinto tanto

Una vincita eccezionale, è successo ad una signora che mai avrebbe pensato di vincere cosi tanti soldi.

Il tutto all’improvviso, come nella regola, nella legge del Gratta e vinci, pochi secondi e si è consapevoli di ciò che potrebbe capitare. Diventare ricchi all’improvviso, vedere la propria vita del tutto cambiata. La possibilità di ripartire da zero, di avere una nuova opportunità e fare in modo che stavolta tutto vada nel mondo migliore. Il mondo del gioco è folle, non c’è altra spiegazione.

Succede di vincere, purtroppo non a tutti almeno una volta nella vita, succede che all’improvviso si venga proiettati in un mondo assolutamente lontano da quello in cui si è sempre vissuti. Qualcosa che ci fa insomma dubitare che tutto intorno a noi sia vero, che quello che ci è successo sia vero. Vincere spesso vuol dire uscire dalla realtà. Conquistare una somma di denaro più che ambita può voler dire cambiare vita da un momento all’altro. Il Gratta e vinci arriva e fa diventare la tua vita qualcos’altro.

Nel caso specifico, la vicenda che ha di certo colpito l’opinione pubblica americana. Una vincita da 1 milione di dollari inizialmente nemmeno compresa del tutto. La giocatrice in questione infatti, una donna di 72 anni il cui nome è Polly Burns ha chiesto alla propria sorella di controllare il biglietto appena grattato perchè non convinta del tutto di ciò che i suoi occhi stavano osservando in quel momento. Quel che quel biglietto mostrava sembra alla donna fortemente irreale, non sembrava possibile.

Gratta e vinci, milionaria in pochi istanti: il concorso vincente che ha cambiato la sua vita

Non credeva a suoi occhi la donna vincitrice di 1 milione di dollari al Gratta e vinci quando ha chiesto a sua sorella che era con lei di controllare il biglietto: “Ho dovuto convincere mia sorella a guardare per assicurarmi che i miei occhi funzionassero”, cosi ha dichiarato la 72enne Polly Burns, vincitrice di 1 milione di dollari al Gratta e vinci della North Carolina Education Lottery. Una soddisfazione unica che va ad aggiungersi alle già numerose vincite nello stato americano.

La sorella della vincitrice dopo aver visionato con accuratezza il biglietto vincente ha inoltre cosi dichiarato: “Ragazza, è un milione di dollari proprio lì'”. La donna, originaria di Polkton, una città a circa 45 miglia a sud-est di Charlotte nella contea di Anson, ha scelto il biglietto fortunato tra quelli del concorso 50X The Cash presso il B & D Mart il N.C 24/27 a Midland, cosi come poi specificato agli stessi funzionari della lotteria nazionale.

La somma totale incassata dalla donna, al netto delle tasse è stata pari a 426.063 dollari. La donna ha inoltre spiegato come è andata realmente la cosa, come è entrata in possesso del biglietto vincente grazie ad una sosta alla stazione di servizio solitamente frequentata: “Mi sono fermato alla stazione che uso normalmente, ma la fila è stata così lunga che ho deciso di provare un altro posto. Mio fratello – ha raccontato al donna – ha pensato al rifornimento mentre io sono corsa all’interno ad acquistare il biglietto rivelatosi poi vincente”. La fortuna ha scelto lei insomma, la sua vita da quel momento non è stata più la stessa.