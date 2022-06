Nuovo digitale terrestre, attenzione, non si vedono canali Rai: cosa fare

Occhio al nuovo digitale terrestre, in quanto in molti non riescono a vedere i canali Rai. Ecco cosa sta succedendo e cosa fare per risolvere la situazione.

In molti stanno riscontrando delle difficoltà nel visionare i canali Rai in seguito al passaggio al nuovo digitale terrestre. Risolvere tale situazione però è possibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Ormai presente in quasi tutte le case, la televisione si presenta come uno dei mezzi di comunicazione più diffusi e apprezzati. Il motivo di questo successo è da rinvenire nel fatto che proprio grazie a questo apparecchio si ha la possibilità di attingere ad informazioni di vario genere in modo davvero facile e veloce. A partire dai telegiornali fino ad arrivare ai programmi di intrattenimento, in effetti, abbiamo solamente l’imbarazzo della scelta.

Non crea stupore pertanto il fatto che in tanti prestino particolare attenzione ai vari cambiamenti con il passaggio al nuovo standard DVB-T2. Una situazione che non passa di certo inosservata, soprattutto considerando le difficoltà che stanno riscontrando in molti nel visionare i canali Rai in seguito al passaggio al nuovo digitale terrestre. Risolvere tale situazione però è possibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Nuovo digitale terrestre, attenzione, non si vedono canali Rai: tutto quello che c’è da sapere

Continua il passaggio al nuovo digitale terrestre. Entrando nei dettagli è bene sapere che nella Regione Lazio il passaggio alle nuove frequenze è previsto fino a lunedì 20 giugno 2022. Dal 20 al 28 giugno, invece, sarà il turno della Regione Campania.

Una situazione che non passa di certo inosservata, soprattutto considerando che sono in molti a riscontrare delle difficoltà nel visionare i canali Rai in seguito al passaggio al nuovo digitale terrestre. A tal proposito è bene ricordare che i televisori di nuova generazione si adattano in modo automatico a questi cambiamenti.

Nel caso in cui si riscontrino delle difficoltà nel riuscire a visionare i vari canali, invece, come sottolineato sul sito della Rai, non bisogna fare altro che “risintonizzare i televisori e i decoder. In caso di problemi di ricezione si consiglia di verificare il proprio impianto di antenna e la eventuale disponibilità di aggiornamenti software del proprio decoder o TV scaricabili via web dai siti dei loro produttori”.

Nel caso in cui la situazione non dovesse risolversi, allora vuol dire che la propria televisione è troppo vecchia. In questo caso bisogna quindi cambiarla oppure dotarla di un decoder in grado di ricevere il segnale del nuovo digitale terrestre.