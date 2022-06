Lavatrice, la utilizzi spesso? Ecco i trucchi che in pochi conoscono per risparmiare

Utilizzi spesso la lavatrice e ti ritrovi a pagare delle bollette particolarmente salate? Ecco i trucchi che in pochi conoscono per risparmiare.

A partire dal Covid passando per le ripercussioni del conflitto tra Russia e Ucraina, fino ad arrivare all’aumento generale dei prezzi con rincari del 43%, sono molti, purtroppo, i fattori che hanno un impatto negativo sulle nostre tasche. Sempre più persone riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire ad arrivare alla fine del mese e per questo non stupisce che siano in tanti a volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio.

Tra le voci che destano particolare preoccupazione in tale ambito si annoverano senz’ombra di dubbio quelle che pesano in bolletta. A tal proposito, pertanto, interesserà sapere che giungono ottime notizie per chi utilizza spesso la lavatrice e si ritrova a dover pagare delle bollette particolarmente salate. Questo in quanto grazie ad alcuni trucchi che in pochi conoscono è possibile risparmiare un bel po’ di soldi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Lavatrice, ecco i trucchi che in pochi conoscono per risparmiare: tutto quello che c’è da sapere

Innanzitutto si consiglia di utilizzare la lavatrice solo quando il carico è pieno. Se si hanno pochi vestiti da lavare, quindi, il consiglio è quello di aspettare. Ma non solo, per risparmiare un bel po’ di soldi in bolletta è bene prestare attenzione al contratto di fornitura di energia elettrica.

Questo in quanto possono essere previste delle fasce orarie in cui è possibile spendere di meno. In genere si paga di meno nei giorni festivi. Per quanto riguarda i giorni feriali, invece, si spende di meno dalle ore 19 alle ore 8 del giorno successivo.

Allo stesso tempo, per risparmiare un bel po’ di euro se si utilizza spesso la lavatrice si consiglia di evitare il prelavaggio ed effettuare il lavaggio preferibilmente a 30° o comunque con programmi eco sostenibili.

Per finire si consiglia di acquistare una lavatrice di classe A o superiore. In questo modo, infatti, è possibile evitare di dover fare i conti con un consumo eccessivo di corrente e pertanto ottenere un notevole risparmio in bolletta.