Iliad, colpo di scena inaspettato: cosa ha inventato per l’estate di tutti

Colpo di scena nel campo della telefonia mobile. Iliad ancora una volta sorprende tutti con una super offerta.

Una promozione che di certo al momento nessuno poteva immaginare, almeno non fatta in questo modo assicurando vantaggi indiscutibili ai clienti. Iliad ancora una volta irrompe sul mercato e mette in campo quelle che dopo anni riescono ad essere ancora le sue armi vincenti, convenienza e qualità offerta agli utenti che scelgono le sue particolari promozioni.

L’offerta è quelle irrinunciabili ed arriva a ridosso dell’estate, proprio come ai vecchi tempi, quando nelle prime settimane di vacanze arrivava puntuale l’offertona imperdibile del nostro gestore mobile che ci regalava sms a volontà. Oggi i tempi sono un po’cambiati certo, a farla da padrona sono i GB, internet insomma ed il suo traffico quanto più consistente possibile. Iliad mette in campo tutta al sua abilità e sorprende gli utenti mobile.

L’offerta in questione è la nuova Flash 100 che offre l’opportunità di avere la più classica delle tariffe tutto incluso, con chiamate, sms e GB per la navigazione su rete mobile ad un prezzo assolutamente imbattibile. Importante inoltre da sottolineare che l’offerta è rivolta ai nuovi utenti ma anche a coloro i quali sono già possessori di SIM Iliad con relativa offerta dedicata. Un grosso vantaggio insomma assolutamente imperdibile.

Iliad sorprende davvero tutti: le nuove offerte che infiammano il mercato del mobile

L’offerta in questione nello specifico comprende chiamate illimitate, 100 GB per navigare in rete e chiaramente sms illimitati. Prezzo si assoluta convenienza, solo 7,99 al mese. L’offerta però è attivabile in questo caso fino al 30 giugno. Ricapitolando i termini dell’offerta possiamo sintetizzare cosi come segue:

FLASH 100

Minuti Illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili SMS illimitati verso tutti

verso tutti 100GB di traffico dati sotto rete 4G (dove disponibile) con Hotspot incluso

di traffico dati sotto rete 4G (dove disponibile) con Hotspot incluso COSTO: 7.99€ al mese

DOVE ATTIVARLA: ONLINE o NEGOZIO

COSTO di attivazione + SIM: 9.99€

Chiaramente l’offerta è attivabile anche per chi è già cliente Iliad in maniera assolutamente gratuita. Insieme all’offerta cosi come proposta da Iliad è possibile inserire in fase di attivazione altri servizi, come ad esempio 6gb di traffico dati in roaming europeo, oltre che minuti illimitati verso fissi e mobili in Usa e Canada. Un’altra interessantissima offerta di Iliad è la GIGA 12O. Il traffico per l’appunto con 120 GB per navigare in rete, minuti e sms illimitati. In sintesi l’offerta è la seguente:

Iliad GIGA 120

Il prezzo? Solo 9,99€ e la tariffa risulterà attivabile sempre.

GIGA 120

Minuti Illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili SMS illimitati verso tutti

verso tutti 120GB di traffico dati sotto rete 5G (dove disponibile) con Hotspot incluso

di traffico dati sotto rete 5G (dove disponibile) con Hotspot incluso COSTO: 9.99€ al mese

DOVE ATTIVARLA: ONLINE o NEGOZIO

COSTO di attivazione + SIM: 9.99€

Stesso discorso per quel che riguarda l’aggiunta di servizi per roaming su territorio europeo e chiamate ed sms in zona extraeuropea. Ancora presente inoltre la vecchia Giga 40 e la Giga 50 che seppur non visibile sulla direttamente sul sito può comunque essere attivata. Cosi sintetizzata:

GIGA 40

Minuti Illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili SMS illimitati verso tutti

verso tutti 40GB di traffico dati sotto rete 4G con Hotspot incluso

di traffico dati sotto rete 4G con Hotspot incluso COSTO: 6.99€ al mese

DOVE ATTIVARLA: ONLINE o NEGOZIO

COSTO di attivazione + SIM: 9.99€

Iliad insomma irrompe sul mercato e lo fa nel migliore dei modi strizzando l’occhio a milioni di utenti che potrebbero ritrovarsi con una offerta ricca di servizi ad un prezzo più che conveniente.