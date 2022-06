Sapete quanto guadagna la dottoressa Sandra Lee per schiacciare brufoli in tv? Non ci crederete

Quanto guadagna la dottoressa Sandra Lee per schiacciare brufoli in tv? La risposta sorprende tutti.

Dermatologa molto famosa grazie al suo programma in onda su Real Time, sono in molti a voler sapere quanto guadagni la dottoressa Sandra Lee per schiacciare brufoli in tv. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Diversi sono i programmi di Real Time in grado di attirare l’interesse di una grande fetta di pubblico. Tra questi, ad esempio, abbiamo già parlato di Vite al limite e visto quanto guadagna il dottr Younan Nowzaradan. Oggi, invece, ci soffermeremo su un altro programma particolarmente seguito, ovvero Dr. Pimple Popper: La Dottoressa Schiacciabrufoli.

Protagonista della trasmissione in questione è la dottoressa Sandra Lee, dermatologa particolarmente famosa e vera e propria star del piccolo schermo. Esperta nel curare brufoli, cisti e non solo, non stupisce che siano in molti a voler sapere quanto guadagni la dottoresse Sandra Lee per schiacciare brufoli in tv. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Sapete quanto guadagna la dottoressa Sandra Lee per schiacciare brufoli in tv? Ecco cosa c’è da sapere

Nota con il nome di “dottoressa Pimple Popper”, la dottoressa schiaccia – brufoli, Sandra Lee è ormai un volto particolarmente conosciuto del piccolo schermo grazie alla serie televisiva di successo che prende proprio il nome di Dr. Pimple Popper, in onda su Real Time.

Nata nel Queens, a New York, il 20 dicembre 1970, all’età di cinque anni si è trasferita con la famiglia in California. Ha studiato Medicina presso l’Università della California a Los Angeles, per poi specializzarsi in dermatologia alla Southern Illinois University. Membro dell’American Academy of Dermatology, la dottoressa Sandra Lee è molto seguita anche sul suo canale YouTube e su Instagram.

Dato il suo successo, quindi, non stupisce che siano in molti ad essere curiosi di sapere quanto guadagni la dottoresse Sandra Lee per schiacciare brufoli in televisione. Ebbene, come spesso accade quando si tratta di volti noti del piccolo schermo non sono disponibili informazioni certe in merito.

Sapete quanto guadagna la dottoressa Sandra Lee: le stime

Non è dato sapere, infatti, a quanto ammonti il cachet per il programma in onda su Real Time. Anzi, in base ad alcune indiscrezioni che circolano in rete sembra addirittura che non percepisca nulla per la sua presenza in televisione. I suoi guadagni, infatti, derivano principalmente dallo svolgimento della propria attività.

Sempre in base ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, infatti, sembra che svolgere una visita dalla dottoressa Sandra Lee costi minimo 120 dollari. Importo che può arrivare a 700 dollari per ogni singola operazione.

Da non dimenticare poi i guadagni derivanti dal suo canale Youtube che contribuiscono indubbiamente ad alimentare le sue disponibilità economiche. Dei guadagni non indifferenti, tanto da ipotizzare che la dermatologa possa vantare un patrimonio pari a ben 5 milioni di dollari.

Delle cifre da capogiro, di cui, è bene sottolineare, non sono mai giunte conferme in merito. Non sono mai trapelate, infatti, informazioni in merito ai guadagni della dottoressa Sandra Lee. Quelle che circolano in rete, infatti, sono soltanto rumors.