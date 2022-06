Il barbecue e l’insospettabile verità: il pericolo per la nostra salute è dietro l’angolo

Il barbecue nasconde delle insidie per la nostra salute. Pessima notizia per gli amanti delle griglia, ma un rimedio esiste.

Quattro parole che non avremmo mai voluto sentire “il barbecue è cancerogeno” se non utilizzato nella giusta maniera. Scopriamo come evitare importanti problemi per la salute.

Un giardino, una griglia, una leggera brezza estiva e gli amici più cari, questa è la serata perfetta per tanti italiani amanti del barbecue. Il solo pensiero di assaporare bruschette, salsicce e verdure grigliate mette l’acquolina in bocca ma bisogna prestare attenzione ad un aspetto molto importante, la cottura del cibo. La modalità di riscaldamento della carne e degli altri alimenti sul barbecue è differente dalla tradizionale modalità di cottura. Si tratta di un procedimento chiamato conduzione che permette una cottura veloce a fiamma viva con la parte sulla fiamma che rosola e le parti laterali e superiori che si cuociono per irradiazione. Parliamo di processi chimici da non sottovalutare perché una particolare cottura può avere effetti molto negativi sulla salute.

Il Barbecue e la cottura del cibo

Sul mercato esistono diverse tipologie di barbecue. Alcuni modelli permettono di cuocere la carne direttamente sulla fiamma, altri sulla griglia ma in entrambi i casi questa particolare modalità di cottura consente di rendere croccante il cibo e molto gustoso. Il pericolo incombe, però, nel momento in cui si brucia troppo il prodotto. Il bruciato, infatti, è cancerogeno perché sviluppa delle particolari sostanze chimiche nocive per l’organismo. Il danno non è elevato come quello provocato dal fumo delle sigarette ma può comportare ugualmente lo sviluppo di un tumore ai polmoni. Allo stesso modo occorre prestare attenzione al fumo che si inala durante la cottura alla griglia. Pur essendo all’aperto l’affumicatura sprigionata è potente e qualora il cibo ne assorbisse più del necessario si potrebbe incorrere in pericoli per la salute. È quanto sostenuto dal National Cancer Institute.

Accorgimenti da non sottovalutare

Considerati i rischi per la salute legati al bruciato e ad un’affumicatura sbagliata è necessario seguire accorgimenti utili per non sbagliare la cottura durante il barbecue. In primo luogo non occorre eccedere i tre barbecue al mese – secondo gli esperti – e bisogna mettere in atto indicazioni fondamentali.

Bisogna scegliere gli alimenti più idonei (carne magra e pescato), preparare adeguatamente la carne togliendo il grasso e rimuovendo la pelle del pollo, usare prodotti del tutto scongelati, pulire attentamente la griglia prima e dopo il suo utilizzo e preferire l’uso di griglie con stanghette sottili oppure piastre ondulate. È sconsigliato, poi, raggiungere temperature troppo elevate mentre occorre limitare i tempi di cottura per evitare affumicamenti eccessivi o bruciature.