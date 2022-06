La fortuna ha deciso il suo futuro: una casa tutta nuova e tanti soldi

Una vicenda davvero incredibile che ha subito richiamato le attenzioni di una intera località. La festa insomma è iniziata.

Vincere è sempre qualcosa di meravigliosa, lo sanno bene tutti i cittadini che ogni anno riescono a portarsi a casa cifre che fanno davvero invidia. Importi capaci di rivoluzionare la propria vita in pochissimi secondi. La possibilità di vedere la propria vita andare in tutt’altra direzione. La fortuna che sceglie e dispensa in qualche modo allegria, gioia e soddisfazione.

Un gioco inusuale considerate le abitudini dei classici giocatori. Non si vincono soldi, non nel senso pieno del termine, i soldi diciamo fungono soltanto da strumento per arrivare ad altro. Il premio infatti consiste in ben altro. Parliamo di una sistemazione, un appartamento, una casa insomma. Qualcosa che rappresenta chiaramente un bene più che prezioso messo in palio da una lotteria. “VinciCasa” è la lotteria che ti premia in modo del tutto originale.

Lo scorso 10 giugno l’estrazione che ha di certo cambiato la vita della fortunata vincitrice o del fortunato vincitore. Parliamo di una formula assolutamente innovativa, la possibilità di accedere con i soldi vinti dalla specifica lotteria all’acquisto di una casa. La formula è quella collaudata da Sisal per Win for Life, la destinazione del premio, lo scopo di tutto insomma completamente diverso. Ciò che accomuna tutto è l’incredibile fortuna necessaria per accedere al tanto ambito bottino.

VinciCasa, la fortuna ha deciso il suo futuro: come è strutturato il premio tanto ambito

Il premio dell’estrazione dello scorso 10 giugno è finito ad Ardea in provincia di Roma. Lo stesso premio risulta essere di fatto cosi strutturato. Valore complessivo dovrebbe portare a tutto ciò che occorre mediamente per l’acquisto di una casa. Il “5” in questione, cosi come anticipato è stato centrato ad Ardea presso il punto vendita Sisal Unica s.r.l. sito in Largo San Lorenzo numero 67 attraverso una schedina “Tastiera”. La combinazione vincente del concorso in questione è stata la seguente: 4 – 11 – 20 – 22 – 25.

Sono 178 finora le case in qualche modo vinte da fortunati giocatori da quando la lotteria è di fatto entrata a tutti gli effetti tra le abitudini degli italiani. La casa dei propri sogni, cosi da un momento all’altro. Sceglierla, arredarla, tutto cosi come sempre desiderato. Il premo in questione quello definito di pria categoria 5 indovinati numeri su 40 consiste infatti in un premio complessivo da 500mila euro.

La somma in questione, ben mezzo milione di euro è successivamente ripartita nel seguente modo:

200.000 euro corrisposti subito, in denaro. Il vincitore potrà utilizzare questa somma di denaro come preferisce, senza alcun vincolo.

300.000 euro, ovvero la restante parte, dedicata all'acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

Una lotteria inusuale insomma, non quello al quale siamo di solito abituati. Si pensa al premio in denaro, nient’altro. Per la verità la formula spesso è addirittura poco compresa e non tutti riescono a puntare su questo innovativo concorso. Man mano però la fiducia dei giocatori nello stesso concorso sta aumentando. Si gioca e si vince anche. Premi che riempiono di soddisfazione, premi che di fatto, anche in questo caso cambiano la vita. La fortuna scegli e decide quale vita, quale esistenza da questo momento in poi godrà assolutamente, in qualche modo, del vento a favore.