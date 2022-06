Nuova fiamma di Michelle Hunziker, quanto guadagna il dottor Giovanni Angiolini? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Finito al centro dell’attenzione della cronaca rosa nostrana per essere la nuova fiamma di Michelle Hunziker, sono in molti a voler conoscere qualcosa in più su Giovanni Angiolini. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Medico chirurgo ortopedico, Giovanni Angiolini è noto anche per aver preso parte alla quattordicesima edizione del Grande Fratello. Volto noto del piccolo schermo, di recente è finito al centro dell’attenzione della cronaca rosa nostrana per essere la nuova fiamma di Michelle Hunziker.

Una notizia di gossip che non passa di certo inosservata. Proprio per questo motivo non crea stupore il fatto che siano in molti a chiedersi, ad esempio, a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Giovanni Angiolini: chi è, altezza, carriera

Nome: Giovanni Angiolini

Altezza: 186 cm circa

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 13 gennaio 1981

Luogo di nascita: Sassari

Nato a Sassari il 13 gennaio 1981, Giovanni Angiolini è alto circa 186 cm ed è del segno zodiacale del Capricorno. Di professione medico chirurgo, ha conseguito una laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in ortopedia.

Volto noto del piccolo schermo, Giovanni Angiolini ha preso parte, in veste di concorrente, alla quattordicesima edizione del Grande Fratello. In seguito ha preso parte alla rubrica “Dottor G” nella trasmissione I Fatti Vostri su Rai Due.

Ma non solo, è stato ospite anche di molti altri programmi dedicati alla salute, come ad esempio “Buongiorno Benessere”. Nel giugno del 2020, poi, è uscito il suo libro dal titolo: “Il mio metodo wellness. I quattro pilastri per un corpo sano, tonico e senza dolori”.

Giovanni Angiolini: vita privata, ex, fidanzata, figli

Per quanto riguarda la vita privata, sembra che Giovanni Angiolini sia stato sentimentalmente legato alla stessa donna per tredici anni, prima di entrare nella casa del Grande Fratello. Una relazione che si sarebbe conclusa proprio poco prima di intraprendere questa esperienza televisiva.

In seguito è stato sentimentalmente legato per due anni a Mary Falconieri, conosciuta proprio nel corso della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia. In seguito non sono più trapelate informazioni in merito alla vita privata di Giovanni Angiolini.

Questo fino alle ultime relazioni che lo indicano come nuova fiamma di Michelle Hunziker. Nessuno dei due diretti interessati, però, è bene sottolineare, ha confermato le voci in merito.

Giovanni Angiolini: quanto guadagna e patrimonio

Come sovente accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Giovanni Angiolini. Data la sua carriera, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. Entrando nei dettagli interesserà sapere che in media un medico chirurgo porta a casa un guadagno netto pari a circa 165 mila euro all’anno.

È possibile quindi ipotizzare che anche il dottor Angiolini guadagni delle cifre simili. Se poi a tali guadagni si sommano anche i compensi derivanti dalle partecipazioni ai vari programmi televisivi, ecco che è possibile ipotizzare guadagni ancora più elevati.

Per quanto concerne la sua esperienza al Grande Fratello, ad esempio, sembra che i concorrenti dell’edizione a cui ha preso parte Giovanni Angiolini percepissero un cachet attorno a circa 1500 euro a settimana.

È possibile pertanto ipotizzare che anche il dottore possa aver percepito un cachet simile. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono disponibili informazioni certe in merito.

Giovanni Angiolini: Instagram

Volto noto del piccolo schermo, Giovanni Angiolini è molto seguito anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove vanta tantissimi follower.