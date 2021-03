Tra le presentatrici e showgirl più apprezzate e conosciute del piccolo schermo, ecco quanto guadagna Michelle Hunziker. Si tratta di cifre da capogiro.

Ex modella di origini svizzere, Michelle Hunziker è una nota presentatrice e attrice di origini svizzere. Da sempre molto apprezzata per la sua bellezza ed incredibile simpatia, è riuscita a conquistare l’affetto del pubblico italiano, tanto da diventare una delle showgirl più conosciute e apprezzate. Al timone di numerosi programmi di successo, sono in molti a chiedersi a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Michelle Hunziker: chi è, altezza, carriera

Nome: Michelle Yvonne Hunziker

Altezza: 174 cm

Peso: 52 kg

Data di nascita: 24 gennaio 1977

Luogo di nascita: Sorengo, comune svizzero del Canton Ticino

All’anagrafe Michelle Yvonne Hunziker, la nota conduttrice è nata il 24 gennaio 1977 a Sorengo, comune svizzero del Canton Ticino. Alta 174 cm, pesa 52 kg ed è del segno zodiacale dell’Acquario. A soli 17 anni decide di trasferirsi a Milano per muovere i primi passi nel mondo della moda. Poco dopo inizia a sfilare per Armani e Rocco Barocco, arrivando nel 1994 seconda classificata al concorso di bellezza Fotomodella dell’Anno. Proprio nella stagione 1994/1995 debutta sul piccolo schermo nel corso della trasmissione Buona Domenica, in veste di concorrente del concorso di bellezza Miss Buona Domenica.

In seguito ricopre un piccolo ruolo a Mai dire Gol del lunedì con la Gialappa’s, a Numero Uno con Pippo Baudo e nel 1996 affianca Paolo Bonolis alla conduzione del programma I cervelloni. Nell’estate 1997 passa a Mediaset, dove conduce la trasmissione Paperissima Sprint e la terza edizione del programma Colpo di fulmine. Una carriera in continua ascesa, con la Hunziker che in seguito ha condotto altri programmi di successo, come Zelig, ma anche Scherzi a Parte, Festivalbar e Superstar Tour. Nel 2004 diventa una delle conduttrici di Striscia la Notizia. Sempre nello stesso anno ha vestito anche i panni di attrice con Love Bugs al fianco di Fabio De Luigi.

Nel 2007 conduce con Pippo Baudo il Festival di Sanremo, per poi ritornare sul palco dell’Ariston nel 2018, questa volta al fianco di Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino. Michelle Hunziker ha anche condotto Amici Celebrities, ovvero la versione Vip del talent show di Maria De Filippi. Tra gli ultimi successi si annovera il programma musicale All Together Now.

Michelle Hunziker: vita privata, figlie, marito

Appena arrivata a Milano, a soli 17 anni, Michelle Hunziker ha avuto una breve relazione con Marco Predolin, di 25 anni più grande di lei. Una relazione che è durata molto poco. In seguito la Hunziker ha conosciuto Eros Ramazzotti, con cui è convolata a nozze nel 1998. Dalla loro relazione è nata nel 1996 la figlia Aurora Ramazzotti, con la coppia che ha deciso di porre fine al matrimonio nel 2002. In seguito la conduttrice ha ritrovato la felicità al fianco di Tomaso Trussardi. Dalla loro relazione sono nate due bambine, Sole nel 2013 e Celeste nel 2015.

Michelle Hunziker: quanto guadagna e patrimonio

Come accade spesso quando si tratta di personaggi famosi del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Michelle Hunziker. Vista la sua carriera all’insegna del successo, però, è facile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. In particolare ricordiamo che nel 2012 la rivista svizzera Bilanz ha collocato la Hunziker al primo posto nella lista delle donne più pagate di Svizzera, con un reddito di 8,2 milioni di euro all’anno.

Per quanto riguarda i compensi, invece, per condurre le cinque serate del Festival di Sanremo nel 2018 avrebbe ottenuto un cachet stellare di circa 500 mila euro. Delle cifre senz’ombra di dubbio da capogiro, che lasciano ipotizzare come anche gli compensi della showgirl siano a loro volto alquanto elevati. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono mai giunte conferme in merito.

Michelle Hunziker: Facebook e Instagram

Come la maggior parte dei volti noti del mondo dello spettacolo, anche Michelle Hunziker è particolarmente attiva sui social, in particolar modo su Facebook e Instagram, dove condivide spesso foto e video sia della sua vita personale che professionale.