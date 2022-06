Aumento dei tassi, mutui e conti correnti fuori controllo: c’è una via d’uscita?

L’aumento dei tassi previsto dalla Banca Centrale Europea sarà l’ennesima batosta per gli italiani rinchiusi in un labirinto di cattive notizie da cui si fatica ad uscire.

Pessime notizie in relazione ai tassi di mutui e conti correnti. Luglio sarà un mese rovente che brucerà i risparmi degli italiani.

La Banca Centrale Europea ha deciso, i tassi aumenteranno nonostante le conseguenze per i cittadini. E non si tratta di effetti volatili e insignificanti ma di contraccolpi pesanti che potrebbero bruciare i risparmi degli italiani. Siamo al centro di un labirinto in cui sembra che ogni strada percorribile sia piena di ostacoli, burroni e voragini pronti a risucchiarci in un buco nero di aumenti e nere previsioni per il futuro. Gli esperti parlano di mutui in aumento di 25, 50 e 100 euro soprattutto se con tasso variabile. Cifre che tolgono il fiato sia agli italiani che hanno già un contratto di mutuo attivo sia a chi desidera acquistare casa ma si trova in una situazione di mercato piuttosto drammatica. Le conseguenze, poi, non si fermano ai mutui ma coinvolgono anche i conti correnti e i risparmi depositati in banca.

Aumento dei tassi, i risparmi nei conti correnti sono a rischio?

La decisione dell’aumento dei tassi della BCE e il rialzo dell’inflazione influiranno negativamente sui risparmi depositati sui conti correnti. Il costo della vita continuerà a salire e ciò comporterà una perdita del denaro fermo sul conto. Il valore reale si perderebbe realmente e i portafogli dei cittadini diventeranno più leggeri. Descriviamo una situazione che, come tutti sappiamo, è legata allo scoppio del conflitto in Ucraina. La mancanza di un’ipotesi certa su quando finirà la guerra crea inevitabilmente un vuoto su una possibile indicazione della data in cui i rincari finiranno, i tassi torneranno su posizioni inferiori, il costo della vita diminuirà e i nostri risparmi acquisiranno un nuovo positivo valore. Gli effetti potrebbero peggiorare ulteriormente e l’unica strada da percorrere per cercare di tutelare il proprio denaro è valutare strumenti finanziari alternativi al conto corrente.

Come salvare i propri risparmi

Se il conto corrente “mangia” i propri soldi è opportuno valutare delle alternative proposte dalle banche o da Poste Italiane. Parliamo di strumenti di investimento che tutelano i risparmi garantendo degli interessi, seppur minimi. Il conto deposito è una soluzione da considerare per salvaguardare i soldi sul conto dalle azioni della BCE e dell’inflazione. Si tratta di vincolare una parte di capitale – magari quella in eccesso sopra i 5 mila euro per evitare di pagare l’imposta di bolla – per un periodo di tempo al termine del quale si riceveranno degli interessi stabiliti al momento dell’apertura del conto deposito.

I Buoni Fruttiferi di Poste Italiane, poi, sono un altro strumento di investimento da valutare dato che offrono protezione del capitale con la garanzia dello Stato Italiano e rendimenti a scadenza. I prodotti tra cui scegliere l’opzione preferita sono molteplici e potrebbero rivelarsi il giusto portafoglio in cui conservare i risparmi in attesa di tempi migliori.